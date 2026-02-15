昨年、M-1で3年連続決勝進出を果たしたヤーレンズ。文春オンラインのインタビューも今回で3回目となる。M-1という巨大なコンテンツについて、芸人界が抱える問題点について、自らの言葉で率直に意見を述べるその姿勢は、大きな反響を呼んだ。

その一方で文春でのインタビューをよしとしない人々から（2人の考えをかなり曲解したような）批判も受けた。正直「もう取材は受けてくれないかもしれない」と覚悟もしていた。しかし2人はやって来た。そして少し怒ってもいた。3回目のインタビューはかつてない緊張感とともにスタートした。



ヤーレンズの楢原 真樹（ナラハラ マサキ：左）と出井 隼之介 (デイ ジュンノスケ：右) 撮影＝松本輝一／文藝春秋

M-1に出るか出ないか…2人の意見が割れていた

――ヤーレンズさんの新春インタビュー、もはや恒例となっております。本当に毎回大反響をいただいておりまして。

出井隼之介​ 良くもあり悪くもあり（笑）。

――去年のインタビュー時点では、まだ次のM-1に出るかどうか悩んでらっしゃいましたよね。

出井 僕は出る気だけど、この人（楢原）があんまり出る気じゃなかったですね。2人足並み揃ってないんだったらどうなるかなっていう状況だったんですけど。

楢原真樹​ そうですね、浅はかでしたあの時は。

出井 ああ、そうなんだ（笑）。

楢原 いや、でも一番でかかったのは全国ツアーで。全国ツアーをやることが決まって、実際全力でできたので。M-1どうしようみたいな話し合いは、マジで9月ぐらいからだったんですよ、ネタに関しては。今年作ったやつで何かM-1でできそうなやつあるかなぁぐらいの。

「M-1に出ないって、エンタメに生きるものとしてどうなんだろうと」

出井 この人（楢原）の中でM-1のためのツアーをやるっていうのは違う、M-1に出る、M-1を目指すのは我々の問題であって、お客さんは普通に面白い漫才いっぱい見たいはずだから、というのがあるんですよ。だからそれをやりたいっていうのがツアーの理念で。

僕としては別にM-1を目指すツアーがあってもいいと思うんですけど。M-1ってやっぱり目指す過程も全然エンタメなので。そこはお互いの意見がちょっと違うところです。結果的に自分たちが面白いと思う漫才を引っ提げて全国回れました。M-1とかあまり関係なく。

楢原 この感じだったらM-1も出られるし、ツアーもできるしっていうのがわかった。あとはやっぱりM-1って今まで僕は賞レースって思ってたんですけど、よくよく考えたらやっぱり年末超大型ネタ番組じゃないですか。視聴率も今回16％とかでしょう（関東地区16.2％、関西地区24.4%）。そんな番組今もうないもん。その番組に出ないって、エンタメに生きるものとしてどうなんだろうと。

「どっちかというと文春のインタビューの方が、迷いましたよ（笑）」

出井 まあそうだね。

楢原 頑張れば出られるかもしれないの、その16%の番組に。他の番組って頑張っても出られないじゃないですか。たとえば「『バナナサンド』出たい」って思っても、何を頑張ればいいのかわからない。ハモリ我慢するためにカラオケで1人で特訓したら出られるのかっていったら、そんなわけもないし。でもM-1に関しては、予選勝てば絶対出られる。

出井 どっちかというと文春のインタビューの方が、受けるか受けないか迷いましたよ（笑）。

楢原 そうですね。今まで出ていいこと1個もない！！

出井 1回目に文春に出た時は、僕らもパッと出てきたばっかりというのもあるし、結構ポジティブな反応が多くて。しかもページビュー数も伸びてるっていういい状況だったんですけど。2回目のやつに関しては賛否両論。

楢原 いや、1回目の「吉田たち」の話をした時も賛否あったよ、かなり。本当にもうちょっとね、文中に「（笑）」とか書いていただきたかった。「楢原マジギレで草」とか書いてくれれば！

――吉本時代、双子漫才師の吉田たちさんに無視されたことを楢原さんが長年恨んでいたという話ですね（笑）。

楢原 原稿チェックの時はそんなに思わなかったけど、冷静に読んだらやっぱりブチギレてた（笑）。あれは冗談に見えない（笑）。

出井 我々も初ぐらいだったからなぁ、ここまでの大型インタビューは。

楢原 わかってなかったよね。でもお陰で吉田たちと仲直りできて、ライブもできたので怪我の功名です（笑）。

炎上とまではいかないですけど、ちょっとボヤぐらいには…

出井 あと何て言うんですかね、文春さんからその後音沙汰がないのも寂しかった。文春からすればページビュー伸びればいっかという感じなのかと。炎上とまではいかないですけど、ちょっとボヤぐらいには感じていたんですよ……。

――アフターケアが足りないと。

出井 はい。

――もしかするとですが、文春という媒体は毎日のように大火事を経験してるので。

出井・楢原 （笑）。

――火事に大小はありませんが……。

出井 いやそれが聞けてよかったです。それが聞けてよかった（笑）。

楢原 我々は火事だと思ったけど全然火事じゃなかった。

出井 確かに我々でもボヤだとは思ってるぐらいだから。文春さんからすると本当に「タバコ吸ってる人がいる」ぐらいなんだな（笑）。

「誤解されてるので言いますけど、私は文春より…」

――どうしても「賛否両論」あると「否」のほうが目立ってしまうのですが、2回目のインタビューの、特に芸人飲み会における女性斡旋問題に関しては「よくぞ言ってくれた」というご意見も多かったです。

楢原 僕たちとしては別に大したことをね……。

出井 言ってないよね、マジで。

楢原 そうなんですよ。本当に誤解されてるので言いますけど、私は文春より松本人志さんの方が好きですからね。

出井 俺もそうよ。

楢原 本当に。これがね、やっぱりうまく伝わってない。

出井 「否」の人にはちゃんと伝わってないなとは思いました。そもそも共有してる情報源が全然違うのかもしれないけど。

――松本さんの功績や面白さは揺るぎのないものとして、でも報道に関しては別のベクトルで考えなければいけない気もして。これは松本さん擁護派にも、松本さん批判派にもどちらにも言えることかもしれません。

出井 全肯定か全否定かみたいな感じになってましたからね。

楢原 ただ松本さんの件に関しては報道が事実か事実でないかは知らないし、知る由もないので、文春の報道を事実として話してる事はなかったです。僕らは松本さんの事とは別で芸人界にあった問題のことを話したつもりだったんですが、今見たらそこをちゃんと言わないと伝わらなかったなと反省してます。

――なるほど。

楢原 ただ芸人界では昔、先輩芸人が女性と飲みたいから後輩たちに無理やり知り合いの女性を集めさせたり、街にナンパに行かせて女性を集めさせるという習慣がある事は聞いていたし、そういう事をさせられていた後輩、同期や先輩も知っていたので。

松本さんの飲み会がそれだと言ってるのではなく、そういう嫌な飲み会があったという事も知っているので「『これを機会にそういう飲み会はやめましょうよ』と先輩方から言ってくれないですかね」とうちの相方が言ったつもりなんですけど、そこをイコール松本さんの話と繋げて読んでしまった方がいて。それも言葉が足りなかったと思います。

――信じていただきたいのは……取材側として「炎上しても数字取れればいい」なんて全然思ってないです。編集者との原稿のやりとりの中で、かなり慎重に言葉を選んで話し合いながら記事を作ってます。ただ、芸人さん側からの「この業界ちょっとおかしいとこあるよね」という提言は非常に勇気がいるもので、そこはギリギリうまく残したいなと思いました。

「このインタビューから逃げちゃダメなんだと」

出井 知らない人に何か言われたところで何も思わないし、後から申し開きするのも面倒くさいんでしなかったんですけど、ごく一部の人とは言え、うまく考えを伝えられなかったことや曲解を招いてしまったことは心残りではあるので。やっぱりこのインタビューから逃げちゃダメなんだと思うに至りましたよ。

楢原 一回信じる、信じるからね！！

――お2人にインタビューをして感じるのは、そういう賛否両論含めてヤーレンズという存在がすごく自由で、眩しい。難しい業界の中で意志を持って話ができるってすごいことだなと。今回の取材ではお2人のその思いを紐解きたいというのが本音です。

「2024年のM-1の反省がすごくありました」

出井 何なんだろうなぁ。

――それでいて3年連続M-1決勝に残るってすごいことだと思うんですよ。

楢原 いやこれ本当にすごいことです。

出井 （笑）。5年連続の真空ジェシカがいるからちょっと話がぼやけちゃうんですけど、すごいことです！

――2025年のM-1にお2人はどのように臨まれたのでしょうか。

出井 2024年の反省がすごくありました。2024はM-1に気持ちも全部懸けて、それがあまりいい方向に作用せず、結果は5位。なので2025年は楽しみたいなという話はしてました。楽しんで番組盛り上げていい回になれば。2025のM-1はいい回だったなって言われれば最高だなっていうぐらいの気持ちでやろうって話をしてましたね。

楢原 2023は準優勝だったから我々にとってはいい大会だったんですけどね。でも2023のM-1全体で見たらすごい大会とは言えなくて。他のファイナリストもいるから申し訳ないんですけど。

出井 （真空ジェシカ）川北は「はずれ回」って言ってる。

楢原 だって2023よりも、2024の方が我々的にも反響があったんですよ。結果で言ったら2023の方が良かったはずなのに。

やっぱり（真空ジェシカ）川北とか（令和ロマン）くるまはすごい

――なぜ2024の方が反響があったのでしょうか。

楢原 令和ロマンというスターが2連覇して大会が盛り上がったじゃないですか。バッテリィズみたいな新星も出てきて、あの大会に参加してたやつ全員に恩恵があったと思います。ということは、大会全体が良かった方がみんなに恩恵あるんじゃないかと思って、2025は全体を盛り上げようっていう気持ちでいました。それであわよくば優勝できたらいいし。結果5位でしたけど。

出井 やっぱり……飯食えてるのがでかいですね。2023の時は全然食えてなかったもんなぁ。

楢原 2023の俺たちが「大会全体を盛り上げる」なんて言えないもんな。食えてないやつが何言ってんだよって。

――確かに若手が言ったらちょっと変かもしれない。

出井 そうそう、何を言ってんの？っていう。やっぱね、うちはカリスマいないので。それでこれだけ出てるっていうの本当にすごいと思いますね。カリスマ不在のコンビで。

楢原 まあ俺はカリスマだけどね。

出井 まあそう思わせてた方がいいので（笑）。やっぱりすごいですよ、川北とか（令和ロマン）くるまとか。エバースも佐々木にカリスマ感出てきてる感じするしな。

――カリスマかぁ。

出井 やっぱり深読みされますよね、カリスマは。多くを語らずとも。なんかいいようにとられたりとか。もしかしたらこういう風に思ったからこういう発言したんじゃない？みたいな。我々はこんなにいっぱい喋って曲解はされるけど、全然深読みとかされない（笑）。

楢原 まあ我々のほうも何喋ったかも覚えてない（笑）。

撮影＝松本輝一／文藝春秋

