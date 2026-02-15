高井幸大がフランクフルト戦にスタメン出場

ドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGに所属する日本代表DF高井幸大は、現地時間2月14日のフランクフルト戦でスタメン出場するもチームは0-3の敗戦。

現地メディアでは、プレー内容に一定の評価は得るも失点につながったミスを指摘された。

ボルシアMGについて現地メディア「グラードバッハ・ライブ」では「前半終了まで優勢に試合を進めていたものの、決定的な場面であっさりと圧倒された」として、守備陣のミスから2失点した前半が試合に大きな影響を与えたと指摘した。また、ボルシアMGはハーフタイム明けからFW町野修斗が投入されていた。

高井は「4点（1点が最高、6点が最低）」の評価を受け、「序盤から攻撃面で存在感を示し、20分にはニアサイドで相手を脅かすチャンスを迎えた。彼は再び、チームにとって大きな財産であり、多くの状況に冷静に対応できることを証明した」と、冬の移籍市場で加わった新戦力として高評価している。

一方で後半30分の失点にも絡んだことから「3点目につながる致命的なミスを犯してしまった」との指摘も受けた。勝ち点を22から伸ばせず12位のボルシアMGに対し、日本代表MF堂安律がフル出場したフランクフルトは勝ち点31の7位に浮上した。（FOOTBALL ZONE編集部）