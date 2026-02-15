森下龍矢がQPR戦で1ゴール1アシスト

イングランド・チャンピオンシップのブラックバーンは現地時間2月14日、リーグ第32節でQPRと対戦し、3-1で勝利した。

この試合でMF森下龍矢が1ゴール1アシストの活躍を見せ、「あそこ転がして通るんか」「エグすぎる」など注目を集めている。

試合は前半21分、森下が右サイドのハーフウェーライン付近で相手を1人かわすと、ゴール前へロングスルーパスを供給。これがFWマティアス・ヨルゲンセンへの絶妙なアシストとなり、先制点を演出した。その後、QPRのMF斉藤光毅に同点ゴールを許すも、ヨルゲンセンが前半のうちに勝ち越しゴールを奪取。さらに後半5分には、ゴール正面で森下がヘディングシュートを決め、3-1で勝利を収めた。

特にアシストの場面は、タッチライン際で相手DFをまた抜きでかわしてからの絶妙なスルーパスだった。SNSでは「スーパーアシスト」「半端ないって！」「あそこ転がして通るんかっていう絶妙なパスだった」「エグすぎるでしょ」「信じられないボールだ」「デブライネと化してて笑う」など多くのコメントが寄せられ、ファンを唸らせるゴールシーンとなった。

ブラックバーンは今季序盤から苦戦し、下位に低迷している。2部残留に向けて、森下のさらなる活躍が不可欠となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）