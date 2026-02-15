〈「今まで文春に出ていいこと1個もない！」M-1で3年連続決勝進出、ヤーレンズがそれでもインタビューを受けるワケ〉から続く

2025年のM-1は5位。順位としては24年と同じ。しかし二人の感覚として、その二つの5位は全く異なるものだったという。令和ロマンのようなカリスマでもない、たくろうのように持ってもいない、そう自認するヤーレンズが「持っている」たった一つの大事なもの。

ヤーレンズの楢原 真樹（ナラハラ マサキ：左）と出井 隼之介 (デイ ジュンノスケ：右) 撮影＝松本輝一／文藝春秋

◆ ◆ ◆

M-1優勝するためには後半の方が良かった

――2025のM-1はヤーレンズからスタートしました。トップバッターとしていかがでしたか。

楢原真樹 我々がトップバッターだから、結果的に大会は盛り上がったんですけど。我々的にはこれ「持ってない」ですよね、やっぱり。絶対に後半の方が良かったですね、優勝するためには。たくろうがトップバッターで、我々が6番ぐらいで出るのが一番理想でした。

――でも25年のM-1は「神回」などと呼ばれて、トップバッターであるヤーレンズの力が大きかったと分析する人も少なくない。

楢原 そうなんですよ。だから持ってるのはたくろうなんですよ。あそこでトップを引かないのがたくろう。

出井隼之介​ つくづく自分たちは本当に持ってない側だし、選ばれない側の人間だなと感じていて。全く天才じゃないっていうか。

――カリスマでもない、天才でもない。

出井 令和ロマンと1年間ツーマンライブをやってて。ネタ終わりにコーナーとかやったら、すごいミラクルが起きるんですよ。黒ひげ危機一発をやっていて、7本目の剣で飛ばさなきゃいけないみたいな状況になっちゃって。そんなの飛ばないじゃないですか。でも俺たち4人でやったら見事に7本目でくるまが刺して、ひげが飛んだ。

「持ってた」のは令和ロマンのほうだった

――ああ。

出井 最近すごいそのシーンを思い出して。うわぁ、あれ持ってたのくるまだったんだって。2023年の結果発表もそうだった。すごいいい感じで交互に名前呼ばれて、やっぱり俺たちがやると盛り上がるなぁ、みたいに思ってたんですけど。いやあれは令和ロマンが俺らというやつを引き当てた、令和ロマンが持ってたんだなって（笑）。

楢原 斎藤佑樹の言葉を借りるなら「我々は持ってます。それは仲間です」っていう。

――言ってました！

楢原 「え？ 持ってたのハンカチじゃないの？」ってみんな思ったでおなじみの。

――（笑）。

楢原 もしくはカイエン。

出井 いいんだよ、日ハムに入団した時の「カイエン乗りてえ」っていう発言は（笑）。

多くの「持ってない人間」たちはどうすべきか？

――斎藤佑樹投手は学生時代は持ってたと思うんですけど、その後の野球人生を見るとよくわからなくなる。

出井 こんなの結果論でしかないですけど、もしかしたらあれはマー君（田中将大投手）が持ってたのかもしれないなっていうのはありますよね。

――多くの「持ってない人間」たちは、どのように日々を過ごすべきなのでしょうか。

出井 後輩たちに「何とか売れたいです」って相談された時、今のところ言ってるのは、その持ってるやつら、天才とカリスマの物語の“登場人物”になるんだって。俺たちがそうだったから。

楢原 天才とカリスマが一緒に引き上げてくれるから。

出井 俺らは令和ロマンというカリスマが描く物語に必要な登場人物のうちの一組だったので。2023年の最終決戦、さや香が「見せ算」演ってお客さんをキョトンとさせて。あそこで俺らがスベってたら、令和ロマンはめっちゃ消去法の王者やんって言われてた。あそこでタメ張るぐらいウケるやつが必要で、だから俺たちが選ばれたんだって。そこにいたから俺らも上に上がれたと、今にして思いますね。

――しかしカリスマの物語の登場人物になるのも、また難しいことです。

楢原 結局持ってるんすよ、やっぱり。

出井 でもほんと仲間っていうのはマジでそうだもんね。いつも話してます、本当に俺たちは仲間に恵まれたなって。

楢原 トム・ブラウンしかり。

嫉妬をしない若者たち

出井 M-1に対して消極的な後輩に「え、じゃあそのライバル的な奴が先に上行ったりしたら悔しくないの？」って聞くと「そんな面白いと思う奴がいないんですよね。だから嫉妬もしない」って言うんです。本当に低きに流れてしまっている。俺らはもう右見たらモグライダー、左見たらウエストランドみたいなところでずっとやってたから。事務所にはトム・ブラウンいるし。ランジャタイいて錦鯉いて、毎日そういうとこにいたから、本当に恵まれてたなと思う。

楢原 錦鯉は同世代じゃないけどね。（長谷川）雅紀さんは54だぞ。

出井 同世代みたいな面してたじゃない。

楢原 飲み会で金も払わずに。一回り以上上なのに。

出井 タカトシさんと同期だからね（笑）。

楢原 持ってないって言いましたけど、持ってます我々は。全然持ってます。

出井 仲間を。

「M-1決勝に出たら人生変わると思っていたけど…」

楢原 後輩たちとしゃべってるとM-1の決勝に行けばなんとかなるって思ってる芸人も多くてびっくりする。いやなんともならない、別に決勝行っても。

出井 ほんとそうなんだよね。今の漫才師、芸人って、もうネタが面白いのは当然というか。昔よりもはるかに技術水準高いし、学生芸人4年やってから入ってくるやつもかなり増えてるし、それが普通になってきてる。ネタが面白いのは当然として、プラス5年後、10年後の自分のビジョンを描けてるやつしかもう生き残れなくなってくるのかなとは思いますね。

――難しい。ビジネスパーソンにも通じるお話。

楢原 結局、個人事業主なんだよね。吉本だって厳しいのに、非吉本ならなおさらですよ。

出井 吉本はあれだけ劇場あって、そこでネタをどんどん面白くしていく、腕を上げていくことは努力すれば可能で。これさえやってればあとはオート運転でいけるっていうのは吉本のシステムのすごいところだけど、でもそれもある程度まで。

楢原 野心も美学もビジョンもなしに、ただただやってるだけで大丈夫？って思っちゃう。M-1決勝に出たら人生変わると思っていたけど、実際そうではなかったのは俺たち痛いほど味わってますし。

あの日のNON STYLEを見たから謙虚でいられる

――M-1で3年連続決勝進出、準優勝も経験して、全国ツアーを完売させてもなお、オートマティックにはいかないと感じている。お二人が謙虚でいられるのはなぜなのでしょうか。

楢原 芸人でいうところの小さな成功体験って「ウケる」ことだと思うんですけど、我々にとってありがたかったのは、認定漫才師として2012年の『THE MANZAI』のサーキットに参加させてもらったとき、NGKでNON STYLEさんの漫才を見てるんですよ。めちゃめちゃウケてた。信じられないぐらいウケてた。それをコンビ結成1年目で見られて。「ああ、ウケるってこういうことなんだ」ってわかったのが本当にデカかったんです。

だから自分たちのライブで「今日めっちゃウケてましたね」って言われても「いや、めっちゃはウケてないよ」って思ってしまう。あの日のNON STYLEを見てるので。

――強烈だったんですね。

楢原 これは全然ウケてない、まだまだ足りないって。だから我々は成功体験すらあんまりない。

出井 どこでトップレベルにぶつかるかっていうのも結構大事かもしれないですね。

伊集院光のラジオに出て打ちのめされた

――自己肯定感が高いのもとても大事ですが、上には上がいると打ちのめされるのもまた重要ですね、特に若いうちに。

出井 僕らも今いっぱいラジオやってますけど、以前伊集院さんのラジオのレポーターやってたのはでかかったなと思いますもん。伊集院さんの仕事ぶりに、こんなにやるんだって打ちのめされました。

――どんなところがすごかったんですか。

出井 スキルはもちろん、準備も何もかも、労力のかけ方、情熱の注ぎ方が。そういうのを見てきたら、自分のこと頑張ってるとかすごいとか思わなくなります。だってラジオに対する努力、トップの伊集院さんが一番やってるじゃんって思うから。

――今年のM-1ツアーに出られないのは、何か理由があるのでしょうか。

出井・楢原 （笑）。

――……聞いてもよろしければですが。

楢原 なんていうんでしょうか、「自分の未来に責任を持つ」ではないですけど、M-1ツアーって、出る出ないは自由だと思っていて。

――自分の未来に責任を持つ……芸人さん当人がそうやって意思表示ができるのは大事なことですよね。

出井 初めてM-1ツアーのオファーが来て嬉しくて出るのは全然いいんですけど、何回も出てる人たちには「それちゃんと考えて選んでる？」とちょっと思います。何の意味があって何のために出てるのか。M-1で結果を残して、せっかく自分たちの漫才に価値があるという風になったのに、どこでやるかは自分で決めなきゃダメだよとは思うんですよね。

エモく消費されることへの恐怖感

――お二人の中で「これはダメ」と線引きをしていることがある。

楢原 そうですね……たとえば（M-1の）ランダムグッズはやっぱり嫌でした。せめて選んで買えるようにしてほしかった。

――何が当たるのかわからないわけですね。

出井 エモく消費されることへの恐怖感みたいな、嫌悪感みたいなものはありますよね。「熱い」は全然いいんです。M-1エントリーしてるくせに、熱い演出をされたくないはさすがに通らないと思いますけど、エモく消費されることに関して拒否反応はありますね。

――ヤーレンズに自由を感じるのは、そういった線引きがお二人の中でちゃんとされてるからなんだと思います。

楢原 ちゃんと理由があるなら嫌って言った方がいいと思うんですよ。

――でも今それを言うと即座に「偏屈な人」認定されてしまう。

出井 まあ思われてますよね、完全に。気難しいとか言われてはいる（笑）。

――ヤーレンズさんはアクスタ（アクリルスタンド）販売もNGにされていますよね。

出井・楢原 （笑）。

楢原 あのアクスタ自体の存在意義がちょっとよくわからないからNGっていうだけですね（笑）。

――ちっちゃいプラスチックの人型の板。

アクスタだけでなく、チェキもNGな理由

楢原 あれだって商品じゃないですか。2000円ぐらいして。すごくもったいないなと思うんですよ。ファンの人たちにそんな無駄な消費をさせたくない。だったら配信で漫才見てほしいなって。お金は限りあるものなので。

出井 基本我慢はするんですけど、本当に、本当に嫌な時だけ言ってますけどね。裏を返せば本当に嫌なことが多いんだろうなと（笑）。

楢原 そんな我慢してる感じないけどね、あなた（笑）。

――チェキNGに関しては……？

出井 僕がチェキNGですね。相方がアクスタNG。他の仕事は分からないけど、芸人がチェキを売ってお金を取るなよと。今はスマホで撮れるんだから、スマホで無料で撮ってあげたらいいじゃん。それだけのことなのになんでお金取るのかわからないって思っちゃう。

――雑誌のインタビューで、最後チェキを撮ってサインを入れて読者プレゼントみたいな流れ、よくありますよね。

出井 そういう時は全部相方一人でやってますね。

楢原 さっきの理論で言うと、読者プレゼントは無料なんだから撮れよと思うんですけど（笑）。

出井 雑誌の現場にはカメラマンさんがいるじゃないですか。あんなでっかくていいカメラ持ってるのにそれをわざわざ横に置いて、チェキのカメラ持ってきて、「これで撮ります」って言うんですよ。いや、いいカメラで撮れよ！って（笑）。

「でっかいテレビカメラで撮られるために芸能人になったのに」

楢原 それに近いことを誰か言ってたな。最近のロケの現場ではiPhoneで撮ることが増えてきて。「いや私はiPhoneで撮られたいんじゃなくて、でっかいテレビカメラで撮られるために芸能人になったのに」って。確かにあのでっかいカメラで撮られるのが、ああ芸人、芸能人やってるっていう感覚だよなぁって。

出井 それ言ったの、島崎和歌子さんだね。

――納得ができればいいってことですね、ご自身の中で。

楢原 相方が最近ようやくTikTokに納得してくれて助かりました。それまでずっと俺一人で踊らされてたからね！（笑）

出井 ただ、チェキに関してはどうやっても理屈が通らないのよ（笑）。

撮影＝松本輝一／文藝春秋

（西澤 千央）