〈「信じられないぐらいウケてた」「ああ、ウケるってこういうことなんだ」2012年のNON STYLEを見た衝撃…ヤーレンズがずっと謙虚でいられる理由〉から続く

ヤーレンズがアクスタやチェキに対して懐疑的であることは、芸人界ではよく知られている。推し活が日本中を席巻する昨今、お笑いというジャンルもその只中にいる。お笑いと推し活はどのような関係であるべきなのか。エンタメは我々の生活においてどのような役割を果たしているのか。ヤーレンズが行き過ぎた推し活に警鐘を鳴らすその理由とは。お笑いと、それに付随する価値について、議論はあの大物野球選手のCMにまで波及していく。

ヤーレンズの楢原 真樹（ナラハラ マサキ：左）と出井 隼之介 (デイ ジュンノスケ：右) 撮影＝松本輝一／文藝春秋

◆ ◆ ◆

お笑いと推し活の密接な関係

――アクスタやチェキをどう捉えるか、お二人が悩まれているということは、それだけお笑いと推し活は今密接になっているという証左なのだと。

出井隼之介 確かに。

――私は野球をよく見るんですけど、たとえば好きな選手の調子が悪かったりすると、わかったような顔をしてしまう時があるんですよ。「ちょっと今、肘がね」みたいな。

出井 なるほど。そういう心理なのか。

――本来は野球というスポーツ、競技性を楽しむものなのに、変な見方になってるなって。そういうことはお笑いの世界にもあるのでしょうか。

楢原真樹 今日スベったのは「あの人失恋してるしな」みたいな。

――（笑）。「笑う」ことよりも「応援する」が先にくるとか。

楢原 楽しみ方は人それぞれでいいと思うんですよね。それがもう共依存になると幸せじゃないよとは思う。依存度が強すぎると不幸せになっちゃう。僕もサザン大好きですし、桑田さんも好きですけど、そこまで依存してないっていうか。これぐらいの距離感が健全だろうなって思う。

――依存のラインってどのあたりなのでしょう。

楢原 極端に全肯定、全否定になる人いますよね。そもそもそこまで依存してなかったら別に否定も肯定もない「まあこいつこうだしな」で済む。エンタメをもっとライトに考えてほしいなっていうのはちょっと思ってますね。

出井 いつもよく言うことなんですけど、エンタメの仕事ってこの世になくても生活に支障はきたさない。ないとちょっと寂しいですけど、なくてもやっていける。本当に一番尊いのは、市井の営みなんです。各々の人生が一番大事なので。皆さんの幸せが何よりも大事。その一つの彩りとして我々やらせていただいてるだけなので。

楢原 その一部になりたいだけなんだよな、その人の。本当に1割、2割でいい。

推し活ブームが依存を促していると感じてしまう

出井 エンタメで不幸せにならないでよっていうのはありますよね。そんなもんじゃないよエンタメなんて。そんな大したものじゃないからこれ、俺たちがやってることなんて。皆さんの人生のちょっとした彩りのためにこっちは全力でやってるから、ちょっと楽しんでもらえればそれでいいし。

それだけのことにすごい依存度で取り組まれるのは危険だと思う。本来の楽しみ方じゃないと思います。そこをどうも最近は推し活ブームだとかにかこつけて依存を促してるように感じてしまうんですよ。

――依存を促している、確かに。

楢原 アクリルスタンドというわけのわからないものを作り上げて、そこから搾取しようってね。僕らのファンにはそんな目にあってほしくない。

出井 エンタメが、推す側の人生を侵略しようと躍起になるって、本来のエンタメが果たすべき役割と逆だと思うんですよ。特に我々がやってる漫才って、もともとは幸せを祝うものなんだから、みんな人生幸せでいてほしい。

楢原 やっぱりエンタメって先進国の文化だと思うんですよ。余裕があるからこそ我々みたいな仕事が成り立ってる。皆さんが豊かであるからこそ我々に還元されているお仕事なわけで。だったら我々も皆さんの日々の辛さを少し癒す、そのほんの一部になれたらラッキーだなって思う。

「あなたの人生、あなたが主人公ですよ」

――漫才をより楽しむためにも、まずは自分の人生を大切にするということですね。

楢原 政治に興味を持つっていうのもめちゃめちゃ大事なんだと思います。自分の生活が変わるチャンスがある。それが民主主義なわけじゃないですか、一応。だからそういうところにもっと熱を持ってくれた方が、エンタメとしてもありがたいかなって思う。

――M-1終了後のトークイベントでおっしゃってた「喜怒哀楽までも芸人にアウトソーシングをするな」という発言にも繋がりますね。

出井 僕「主人公すぎる」っていう表現がすごく嫌いなんです。まあ大谷翔平くらいまでいったらそういう表現も当てはまるのかもしれないけど。M-1の決勝に出てる芸人を「主人公すぎる」って感じるほど思い詰めて見るのはほんと健全じゃないよって。何言ってんだ、あなたの人生、あなたが主人公ですよっていう。あなたが主人公なんだから、そこで頑張ろうよ。友情も勝利も挫折も全部芸人にアウトソーシングして、なんかやった気になってんじゃないよって。

4000円払って劇場に来てくれて…めちゃくちゃありがたい

楢原 「託したよー」じゃない。

出井 託さないでよ何も（笑）。

楢原 アクスタまで買って我々を推されたとてあなたの生活は変わらない。我々がいくら億万長者になって、有吉（弘行）さんみたいに全局でバラエティの冠番組持ったとて、あなたの収入も増えなけりゃあ、彼女もできないし、彼氏もできない。

――そこに気が付いてほしくない人たちが「推し活」と称して依存を促す。

楢原 そうなんですね。そこをなんとかして欲しいですね、このエンタメ業界。

――推し活にお金を注ぎ過ぎて夜逃げするみたいなニュースを見ると、本当にそう思います。

出井 どこかでブレーキかけなきゃいけないと思うんですけど、どの業界も。ランダムグッズにしても、たぶんアイドル業界だったら全然あることなんですよね。芸人だからダメなんじゃなくて、いやアイドルもよくないんじゃない？って、どこかでなってほしいですけど。健全かそれ？って思うから。

楢原 取れるところから取るというね。

――お笑い業界は、そういう推し活的なところと結びつかなくても、健全にやっていける業界だと思われますか？

楢原 本来は、劇場と配信のチケットだけで賄えるぐらいでいいと思うんですよね。本当めちゃくちゃありがたいんですよ。我々のことを4000円払って見たいっていう人が一定数いるから、ご飯食べることができてる。それをいろんな方向に拡大してお金持ちになろう、何百億も稼ぎたいとなると、ややこしくなってくるんだろうなと。

二人で自分が好きなこと、面白いと思ったことを喋るだけでお金もらえてるって、めちゃくちゃ変なことじゃないですか。めちゃめちゃ変な仕事をしてるっていう自覚はあるので、別に儲けすぎようとしてないんです。みんながその気持ちになれば、もっと健全になるんじゃないかな。アクスタ買うより4000円払って漫才見に来てくれて「ああ、楽しかったな。また半年後あるなら行きたいな」って思ってもらえる人生がいい。そのサイクルで食えるように僕らは生活するだけですし。

「今回ページビュー伸びそうですか？」

――エンタメに関わる人は儲けすぎちゃいけない。

出井 そんな気はするけどなあ。

楢原 大丈夫ですか？ 今回ページビュー伸びそうですか？（笑）

――気にしていただいてありがとうございます（笑）。

出井 これぐらいじゃ伸びないよ、さすがに時事放談すぎる。

――……じゃあ『DOWNTOWN+』のお話、聞いていいですか。

出井・楢原 （笑）。

出井 その話するしかない（笑）。

『DOWNTOWN+』も新しい道

楢原 でもそれも新しい道じゃないですか。新しいプラットフォームを作って、年会費もらって、それ見たいっていう人から適正な価格を取る。それであれだけの会員数がいるから素晴らしい事だと思うし、松本さんにしかできないと思うので新しい道として我々に示して欲しいと思います。こんな道もあるんだぞって。

僕はそもそも無料のエンタメってやっぱり違うと思うので。大概文句言ってる人って、タダで見てる人なんですよ。

――イベントでもちょっとでも入場料を取ると厄介なお客さんが減るというのはよく聞きます。

楢原 ほんとそう。お金もらってるわけだから我々も真剣勝負できる。4000円もらって……って4000円っていう価格設定もよくわからないですけどね。

出井 なんとなくみんなその感じでやってる（笑）。

「面白いからお金もらえる」になると危険

――お金の存在のありがたさですね。お金は我々を謙虚にさせてくれる。

楢原 だから我々も還元しなきゃいけないと思います。もらいすぎてる自覚はあるので。地方に行ったらなるべくそこでお金使う、お世話になったところには返すというサイクルは積極的にやっていかないといけないよね。

出井 地方行ったらその土地のもの楽しんで、そのことを東京戻ってラジオなりYouTubeなりで喋って。それを聞いた人がその土地に行くきっかけになったらうれしいもんな。

楢原 そもそもなんですけど「面白いからご飯食べられてる」って、変な話で。本来「面白い」に「お金」っていう価値はないと思うんですよ。面白いの感覚って人それぞれじゃないですか。なのにいつの間にか「面白いからお金もらえる」っていう風になっちゃうと、危険だなっていう。

出井 自分に価値があると勘違いしちゃいそうだよね。

楢原 そう。我々の何に価値があるかは受け手が決めるものだしね。

出井 めちゃくちゃ面白いネタがあったとしても、誰も見たいと思ってくれなかったらその価値はないもんな、エンタメである以上は。それに価値をつけてくれてるのはお客さんなんですよね。もっと言うならそれを価値あるものだとして提供するために動いてくれてるスタッフとか、メディアとかがね、やってくれてることにもっと感謝しなきゃいけないって思う。そこがすっぽり抜け落ちて「自分が面白いから客が入るんだ、金も稼げるんだ」って思ってる芸人結構いるから（笑）。

――そんな単純なもんじゃないと。

「大谷選手だって単に野球がうまいからお金もらえてるわけじゃない」

出井 野球選手もそうでしょうけど、ただ単に野球がうまいからお金もらえてるわけじゃない。その間にいっぱいあるわけじゃないですか。球団があって、スポンサーがいて、ファンがいてね。

楢原 大谷翔平人気だって、選手としての実力はもちろん、ああいうビジュアルがあってこそでしょ。それこそ雪肌精のCMをやるくらいの。芸人の顔ファンを否定する人が結構いるけど、顔ファン全然いいと思うんです。だってエンタメはそういうものだから。楽しみ方は人それぞれだから。

ただ自分たちが漫才で好きになってもらいたいなと思ってるんだったら漫才頑張った方がいいよねとは思う。いや俺の顔なんか見るなよ、漫才見ろよはちょっと尖りすぎかなっていう。顔でもいいじゃん。見てもらえるだけでありがたいよ。

出井 それにしても大谷選手はCM出過ぎじゃないですか（笑）。広告として消費されることに関してこんな無頓着でいいのか？ あれほどの選手が。

楢原 でもナイキからもCM話が来たけど、ナイキとニューバランスを比べた時に、ニューバランスの方が自分の理念に合ってたというのはなんかで見た。無頓着なわけではない。

出井 じゃあなんで「おむすび二刀流」をよしとしたんだ。

楢原 それはわからない（笑）。

出井 「おむすび二刀流」も衝撃でしたけど、「僕の味覚に、どストライク」っていうバージョンもあるんですよ。これどうなのよ？？

楢原 確かに。ほんとに大谷選手がそう言ったんだろうか。

出井 さらにその後、「うまさ、クライマックス」になった。

楢原 大谷選手、クライマックスシリーズ関係ないじゃん。

出井 関係ない。せめて「うまさ、ワールドシリーズ」だろ。それも変だけど！

――大谷選手の見解が聞きたいところです。

楢原 会って聞きたいですね。

出井 ここから得られる教訓としては、「みんな立ち止まって考えよう」

楢原 ちゃんと考えよう。

――そうですね、2026年の目標は。

出井 立ち止まって考えよう、自分の人生。うまさ、クライマックス。やっぱり全然わからない（笑）。

撮影＝松本輝一／文藝春秋

（西澤 千央）