当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。総額は少なくとも8億円とされ、千田氏の供述では約11億円とされる。

なぜ、一介の経理担当者だった千田氏は、これほどまでの大金を動かすことができたのか。アニータにお金を渡した最初のきっかけについて 朝日新聞の坂本泰紀記者が、千田氏の証言を基にまとめた書籍『アニータの夫』（柏書房）からお届けする。



青森にいたころのアニータ（書籍より転載）

「パスポート取ってこい」最初に渡した金額は、300万円だった

離婚して、子ども2人と離ればなれになった。自宅の2階はがらんがらん。自転車の前と後ろに子どもを乗せて幼稚園の送り迎えをしていたけど、それもなくなった。そんな時にアニータと出会った。

彼女と付き合うようになって、俺の自宅で手料理をふるまってくれたこともあった。パスタをつくったんだけど、牛肉の塊を買ってきて、細かくたたくわけですよ。友だちの家族を呼んだんだけど、みんな「おいしい」って。

俺が「後片付けしようか」って聞いたら、「後片付けも含めて料理だからわたしがやる」と。料理をつくってくれたのは、その1回だけでしたけどね。

一緒に旅行にも行きました。青森の黒石にある温湯（ぬるゆ）温泉とか、岐阜の飛驒高山とか。札幌にも時計台を見に行った。飛驒高山には名古屋から行ったから、その時に彼女から「名古屋で働いていた」とか教えてもらってね。

21歳くらいで日本に来て、はじめに名古屋にいて、六本木にもいて、青森にわたってきたと。ある日、やっぱり子どものそばには親がいてほしいという思いもあって、「国に帰りなよ」って言ったんだよね。

そうしたら「パスポート取られているから帰れない。ここに来る時に200万円借りた」って言うから、「パスポート取ってこい」って300万円渡した。それが公社から横領した金をアニータに渡した最初だよね。

さらに700万円を渡すと、チリの“新居”に招かれることに

「体売るのは悪いことなんだから、警察に捕まるぞ。とにかくチリに帰れ」。そう説得して、成田空港で見送ることになった。

アニータはいつも「チリでは両親の家に住んでいたけど、小さくて狭い。わたし、家欲しいから日本に来た。日本でいっぱい悪い仕事したけど、家買うお金欲しかったから」と言っていた。だから空港でドルに換えた700万円を渡したわけ。「これで家建てろ。これだけあれば大丈夫だろう」って。

彼女はびっくりしていた。「家買ったら電話するね」って言うから、「いいから、子ども2人と幸せにやれよ」と。それでアニータとはもう終わったかなあ、と思っていたら、携帯に電話がかかってきた。

「あなたのおかげで立派な家が買えた。いまは娘と息子と3人で住んでいます。一度、見に来てください」ってね。

チリまで行くと「壮大なドッキリ」のような出来事が

――1997年7月、アニータ・アルバラードの誘いを受け、千田郁司は成田空港から約30時間かけてチリの首都サンティアゴに向かった。空港に到着したが、待ち合わせていたはずの彼女の姿は見当たらない。

チリの7月は真冬なんです。俺はコートもなにもなくて、背広だけ着て行ったから寒かった。冬の青森くらい寒かった。アニータは「空港に迎えに行く」って言っていたのに、2時間、3時間経っても来ない。お土産をいっぱい買って行ったから、スーツケースを3つか4つ、カートに入れて空港でうろちょろしていた。

警備員みたいな人から英語で「何してんの？」って聞かれた。「アニータ・アルバラードと待ち合わせしている」って言ったら、彼女（の家）に電話をかけてくれた。

つながって、その人が「空港で待っている人がいる」と伝えると、アニータが「いますぐ行く」と。ただ、その人が、アニータは寝ていたみたいだよ、っていうようなジェスチャーをしたわけ。

何時間も遅れて、アニータとお父さん、兄貴の3人がトラックで迎えに来た。アニータが開口一番なんて言ったと思いますか？

連れていかれた「スラム街の実家」は、牢のような格子に囲まれていた

日本語で「空港まちがえた」って。国際空港が2つあるから別の空港行ったって言うんだけど、日本に帰ってから調べたら国際空港ってチリに1つしかない。

俺は頭にきていたから、アニータに「ホテルに連れてってくれ。明日帰るから。無理しないでいいから」と言うと、「ちがう、ちがう。空港まちがえた」って。

その後に連れて行かれたところが、スラム街のような場所にあるアニータの実家。牢みたいな格子が家をグーッと囲んでいた。俺の周りに子どもたちが集まってきたから、ズボンにあったペソ、日本円で当時数百円程度をやった。

そうしたらアニータが「ちょっと来て」って。家の中に連れて行かれて「なんであなたお金あげる？ あの子たちはあなたあげたお金で何買う？」って問いただされた。

「お菓子？」って答えたら、「ドラッグ。それを親にあげる」「あなたはドラッグをやるためのお金をあげている。やめて」「あんたなにも知らないから、お金すぐあげるダメ。絶対ダメ」って怒られた。

アニータの新居はサンティアゴの新興住宅地にあった。同じ建物がいっぱい並んで、入り口に警備員がいた。アニータから「あなたとわたしのうちよ」みたいな感じで言われたので、「あなたとわたしって俺関係ないだろ。子ども2人と住めばいいじゃない」って返した。

アニータとは15歳も離れていたし、結婚する気はなかった。でも、アニータの娘が、自分の名前の後に「チダ」ってつけて名乗る練習をしていて、おかしいなあって。

（坂本 泰紀／Webオリジナル（外部転載））