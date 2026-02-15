〈「それがアニータに渡した最初だよね」最初は300万円から…“アニータの夫”（68）が明かす、『総額8億円以上』も貢ぐことになった「きっかけ」〉から続く

当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。総額は少なくとも8億円とされ、千田氏の供述では約11億円とされる。

千田氏はチリでアニータと結婚式も挙げている。式のようすや、今でも夢に見るという後悔している瞬間について、朝日新聞の坂本泰紀記者が、千田氏の証言を基にまとめた書籍『アニータの夫』（柏書房）からお届けする。



チリ帰国後のアニータ（書籍より転載、以下同）

◆◆◆

結婚式が終わり、日本に帰国して後悔に襲われた

用意されていた貸衣装の黒いスーツを着て、教会で指輪を交換した。アニータは薄いピンクのドレス姿。金のわっかみたいな指輪も向こうが用意していたものだったけど、サイズが大きくてガボガボだった。

牧師から「ベソ・プレファボーレ」って言われたけど、ベソがキスのことだって、わからなくてね。「ゲソ？ イカのゲソ？」と思っていたら、アニータは「なにやってんのよ」って俺のほっぺを持って、無理やりキスしたわけ。

みんな大笑いですよ。教会から出てマーケット回って、チョコレートを子どもたちに配った。

結婚式の夜は、親戚から両親からぜんぶ集まった。アニータの家族はプロテスタントで、実家で酒を飲めないから、アニータがバーを朝まで借り切った。朝の6時まで夜通し。テキーラから何から飲まされて、どうやって帰ったのかまるっきりわからない。

結婚の喜びもなにも、なにがなんだかわからない感じだった。言葉もわからないし、なんの騒ぎだ、みたいな。でも、日本に戻った時は後悔しました。結婚となると違うから。

「いまでも夢に見ます」人生で最も恐怖を感じ、後悔している瞬間とは？

あの空港ですよね。あそこで日本に帰っていればよかった。いまでも夢に見ます。空港にポツンと自分がいて、スーツケースを4個。トイレに行きたいけど行けない。あいつなんかおかしいなってみんなに見られている夢。

空港をうろうろしていた時間は、人生でも一番ひどいというか、恐怖だった。空港で待っているコーディネーターがいて、泊まるところや食べる物に困らなかったらそんなことはなかったと思う。

最初は通訳を頼むつもりだったんです。日本の旅行会社でファーストクラスの航空券を予約してもらった時に「料金かかりますけど、現地の通訳の方をおつけできます」って言われたから、それで俺頼んだんですよ。

でもアニータが、「通訳なんて、そんな無駄遣いいらない。大丈夫、大丈夫、わたし通訳できるから。ホテルもいらない。うちに泊まればいい」って言った。結局、それで、旅行会社に断りを入れたんですよ。

人生を振り返って、あの時なぜこういう風にしなかったのか、なぜなぜって後悔が非常に強く残っているんだけど、一番の後悔は、空港でのことだよね。忘れていたかわからないけど、アニータは空港に来なかった。その時点で、自分のことをどう思っているのかわかるはずだよね。

刑務所で何度も後悔に襲われた

三十何時間かけて、日本からチリに来るというのも、当然わかっている。それなのに来ない。その時点でなぜ固執したのか、あきらめなかったのか。

空港を出て「日本大使館お願いします」ってタクシーの運転手に言っていれば、ホテルを紹介してもらって、飛行機で日本に帰っていた。なんでそれをしなかったのかなって。

彼女に一目会いたいっていうのもあった。でも「俺はそれくらいの対象なんだ」と思って、日本に帰っていれば、横領の額はそこまでひどくならなかったんじゃないかって。

俺の人生は色々な偶然が重なった偶然の産物だと思う。

あの日の夜、エンゼルという店に行ったのも偶然、そこでアニータに会ったのも偶然。偶然というのはすごいよな。でも、たとえ人生が偶然の連鎖だったとしても、どこかで引き返すことはできたのかもしれない。

何回も刑務所で考えたよね。「なんで、あの時帰らなかったんだろう」「なんであの時、こうしなかったんだろう」ってね。

（坂本 泰紀／Webオリジナル（外部転載））