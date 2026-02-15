〈《アニータ事件の真相》「今でも夢に見ます」「何であのとき…」14億円超を横領→アニータに8億円以上を貢いだ夫（68）が『最も後悔している瞬間』〉から続く

青森県住宅供給公社で14億円超の横領をはたらき、そこから8億円以上をアニータに貢いだ千田郁司氏。彼は1997年から日本とチリを行き来し、アニータとの結婚生活を過ごした。

千田氏はそこでのふとしたアニータの所作から、彼女の本性が垣間見えたと振り返る。朝日新聞の坂本泰紀記者が、千田氏の証言を基にまとめた書籍『アニータの夫』（柏書房）からお届けする。（全5回の4回目／続きを読む）



チリにて、アニータの親戚と千田氏のツーショット（書籍より転載）

◆◆◆

アニータとの「結婚生活」の思い出

――アニータ・アルバラードと結婚した千田郁司は、5月の大型連休や夏休みを利用し、チリと日本を往復する「結婚生活」を1997年から4年ほど続けた。ただ、異国での生活は、思い描いていた理想とはかけ離れたものだった。

年に3、4回はチリに行っていました。5月の連休とか9月のチリの独立記念日、12月のアニータの誕生日に合わせてね。

毎回、チリに行くのは苦労した。お土産を頼まれるからスーツケースを2つ3つ持っていかないといけない。青森から東京に行って1泊して、東京では一日中買い物しました。

アニータのお兄さんは時計にしようとか、お姉さんはアクセサリーかなとか。だんだん、下着が欲しいとか、ハイヒールが欲しいとか、アニータから注文を受けるようになった。アニータが欲しがるものは妹たちも欲しがるから、靴だけでスーツケースがいっぱい。

ハイヒール買ってもなんぼも入らないから、東京でスーツケースを2つ買い足すんですよ、一番大きいやつを。

アニータのお母さんに金の十字架を買っていったこともあった。東京の貴金属店で開催されているオークションで、マリー・アントワネットが首から下げたとかなんとか書いてある鑑定がついた十字架が出ていて、「300万」「はい、落札」って。

「日本から現金を持ってきてほしい」と……

あと、アニータからは「できれば日本から現金を持ってきてほしい」とも言われていたから、東京で円をドルに両替していた。

青森の銀行では1000万とか持っていっても両替できないから、出国する前の日に東京の銀行回ってドルに換える。大体チリに持っていく現金が2000万円分だったのは、それが持てる限界だったから。

最初にチリに行った時は、飛行機はファーストクラスだったけど、最初だけです。アニータは俺がビジネスクラスやファーストクラスで来るのが大嫌いだった。

「なに必要なの？ 眠っていけばいいだけでしょ」「飛行機でなにたべたい？ すし？天ぷら？ ステーキ？ いらないでしょ。眠るだけでいいでしょ」って。

チリに着くと、飛行機のチケット見せてって必ず言われた。ビジネスだと「エコノミーの3倍？ なにかんがえてる」って。だからいっつもチケットを隠してたけど、そのうちアニータが俺のチケットの予約をするようになりました。

あと、アニータは俺が通訳頼むって言うと嫌がった。「わたし、日本語ぺらぺら。なんでお金かける？」って。通訳がいて、俺が全部わかったら都合の悪いこともあったんだと思います。通訳がこれサインしちゃダメだよとか言うかもしれない。賢いですよ。

「彼女の本性がわかったかな」千田氏が忘れられない、ある出来事とは

結局、15回くらいチリに行ったけど、行けば行くほど、自分の理想とはかけ離れていった。結婚して最初の方は、将来はチリに住んでもいいかなと思っていたけど、俺が行ってもアニータは空港に来ないし、帰りも見送りに来ない。アニータはよくしゃべる女性だったけど、結婚してからはお金と土産以外の話題はなかった。

彼女の本性がわかったかなという出来事もありました。

彼女のお姉さんと3人で映画「タイタニック」を見に行った。英語だったから俺も内容はよくわからなかったけど、涙出たよね。お姉さんもボロボロ泣いていたけど、アニータは涙を一滴も流してなかった。

ただ一言、「わたし、こういうの嫌い」。ああ、この人はなんか違うんだな、って思ったよね。

チリに行っても「仕事で忙しい」という理由で不在がちになって、相手してくれるのは妹の旦那連中。順番に俺を預かる担当を決めていたみたい。

アニータに会いに行っているのに、彼女はどこにいるのかわからない。

（坂本 泰紀／Webオリジナル（外部転載））