〈「アニータは涙を一滴も流してなかった」8億円超を貢いだ夫（68）が、アニータとの結婚生活で“恐ろしい本性”を見抜いた瞬間〉から続く

「俺自身、あの時は狂っていた」「銀行もどうにでもなった」

【アニータの近影】現在は故郷・チリで人気TVタレントに…美魔女化？ したアニータの写真をたっぷり見る

当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。当の千田氏は、横領をしていた時期をこう振り返る。

青森県住宅供給公社は要職を天下りが占めていたといい、千田氏のようなプロパー社員の大半は係長止まり。そんな中、どのようにして大金を横領したのか。朝日新聞の坂本泰紀記者が、千田氏の証言を基にまとめた書籍『アニータの夫』（柏書房）からお届けする。（全5回の5回目／最初から読む）



2007年2月、千田氏のいる山形刑務所を訪問したアニータ。しかし2人の再会はかなわず、差し入れとして3000円を置いていったという（朝日新聞撮影）

◆◆◆

「係長止まり」だった職員が大金を動かせたワケ

公社には、宅地を造成するための口座とか住宅建設の口座とか、いろいろな事業の銀行口座があった。職員の給料や旅費を払う事務費の口座もあって、宅地造成の口座から旅費とか人件費分を事務費の口座に振り替えて、庶務担当が旅費や給料を支払っていた。

この財源の振り替えは、俺の仕事だったんです。こっちの口座からこっちの口座ってやる時に横領していたんだよね。たとえば、宅地造成の口座の通帳の払い出し伝票に2000万円って書いて、事務費の口座の入金伝票に2000万円って書いて、両方、公社の届け出印をもらう。

自分で押していた時もあったし、上司に押してもらった時もあったけど、まあ上司は見ないし聞かないから、一緒だったけどね。それで入金伝票は捨てて、払い出し伝票だけ銀行に持っていく。

「銀行もどうにでもなった」現金はレジ袋に入れて……

銀行もどうにでもなった。公社は普段から銀行のお得意さまだから、俺は顔役みたいな存在。銀行で会計について講習したこともあったしね。「今日は千田先生に来てもらいました」なんて紹介されて。

銀行から引き出した現金は袋に入れ、公社のロッカーに置いておいて、帰りに家に持って帰る。おろしてすぐに違う銀行に行ってチリに送金したこともあった。

海外に送金できるのは銀行の本店だけだから、札束入れた袋を自転車に載せて行った。

公社の裏に自転車置き場があって、そこから自転車に乗って銀行まで行ったんです。現金をかごにいれて。現金をいれるのは紙袋じゃなくてレジ袋。雨降ると、紙袋も札束もどろどろになるからレジ袋が一番いいんです。そこに現金入れて。

――千田はアニータに出会う前から横領に手を染めていた。最初は154万。夜の街での遊興などでかさんだ借金の返済のためだった。遊興に走った理由について、千田は公判で「サラリーマン生活の中で、ロマンや冒険の感情があった。平凡に暮らすのは刺激がないと思った」と述べた。

平凡な繰り返しの毎日で退屈だった。人なら誰でもあると思うんです。のんべんだらりと生きてきて、ちょっとやってみようかって。それが人生をつぶすことになるなんて、その時にはわからないから。

「100億くらいあるなって」「悪魔が乗り移ったみたいな気持ち」

出社して経理の仕事をして、今年の利益は10万くらいでいいか、100万くらいにしておこうかって。まあ粉飾じゃないですか。

何年もその繰り返しで、自分の中で100億くらいあるなって。誰も気付いてないだろうなって。これ自分の金じゃねえのって思い始めた。悪魔が乗り移ったみたいな気持ちだよね。反復する日常が嫌になって少し変わった人生を送りたいなって。

公社への怨念というか、反感もあったしね。部長も専務も理事長も全部天下り。プロパーの職員は上にあげないから、60歳まで働いて課長になれるかなれないか。

それなのに、理事会とかでは、プロパーの俺が説明するわけですよ。まあ、理事っていっても各市の助役さんで、公社の決算なんてまるっきりわからないわけですよ。くどい説明いらないからってくぎ刺されてね。理事会は30分で終わりますから。

でも、管理職でもないプロパーの職員に、そこまで責任持たせるなよって話だよね。議会やら理事会で説明させてね。そんな企業ってありますか。理事会って言ったら、企業の株主総会と同じですからね。

そんなこんなでバカらしくなって、隠していた金をちょこちょこと引っ張っていくようになった。変な理屈だよね。馬鹿だよね。俺自身、あの時は狂っていた。

（坂本 泰紀／Webオリジナル（外部転載））