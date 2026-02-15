タレント藤本美貴（40）が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。ミラノコルティナ五輪の解説でフィギュアスケート選手の安藤美姫が生ゲスト出演で二人で並んで「Wミキティ」と紹介された。

MC爆笑問題田中裕二から「ちなみに今日はWミキティなんですけれども、二人は面識はあるんですか」と質問。藤本が「番組でお会いしたことはあります」と答えた。さらに田中から「どっちが元祖ミキティなの」との問いに藤本が「私が先なんですけど、なんか逆に申し訳ないな、と」と安藤を指さして小首をかしげた。安藤は「いえいえいえ」と両手を振って申し訳なさそうにリアクションした。

藤本が「ミキティ」の由来について「私、キティちゃんが好きでミキティなんですけど、安藤ミキティはスヌーピーが好きなんです」と意外な事実を明かした。田中が「じゃ、ミキティは正式ではないんですね」とツッコミを入れた。

藤本は「それでいうと、ミキピーになる」と安藤を両手で示した。安藤は爆笑し、スタジオも笑いに包まれた。

爆笑問題太田光は「犬と猫の違いなんだね」とさらにツッコミを入れると藤本と安藤は顔を見合わせて「あ〜本当だ〜」と妙に納得していた。