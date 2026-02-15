大型犬2頭が赤ちゃんと家族になったら、お兄ちゃん兼ボディガードとして活躍してくれて…？尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破。「最強のボディガード」「かっこいい」「幸せな環境」といった声が寄せられています。

【動画：警察犬訓練所出身の大型犬が『生後4ヶ月の赤ちゃん』に寄り添って…まるでボディガードのような光景】

生後4ヶ月の赤ちゃんと大型犬たち

TikTokアカウント「dyh4ia1vs6g3」には、警察犬訓練所出身のジャーマンシェパードドッグ「ヴォルフ」くんと、その息子の「ワグナー」くんの日常が投稿されています。飼い主さんの赤ちゃんが誕生してからは、お兄ちゃんとして育児に協力してくれているという2匹。赤ちゃんが生後４ヶ月になる頃には、本当の兄弟のように仲良しになっていたとか。

赤ちゃんがワグナーくんの体にもたれかかって、一緒にのんびり過ごしていることも。ワグナーくんはクッション代わりにされても全く嫌がらず、赤ちゃんに優しく寄り添い続けてくれていたそうです。

ボディガードのように守る光景が尊い

赤ちゃんがバウンサーに寝転んでいる時も、ヴォルフくんとワグナーくんは寄り添っていてくれたそう。2匹が赤ちゃんを守るようにバウンサーの両脇に伏せている姿は、もはやお兄ちゃんというよりボディガードのよう…！

飼い主さんがヴォルフくんとワグナーくんの腕にオヤツを乗せて「よし」の合図を出すと、2匹は大喜びでオヤツを食べ始めたのですが、それでも赤ちゃんのそばを離れようとはしなかったとか。家族愛を感じる尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「セキュリティ完璧」「最強の守護神に守られて安心ですね」「頼り甲斐があるお兄さんたち」「本当賢くて優しい子ですね」といったコメントが寄せられています。

現在の様子

当時は赤ちゃんだった弟くんも、ヴォルフくんとワグナーくんに見守られながらすくすく成長して、現在は1歳になっているそう。ヴォルフくんは2025年に天国へ旅立ってしまいましたが、一緒に過ごした日々の中でご家族にたくさんの愛と幸せを与えてくれたといいます。

そしてワグナーくんは今も弟くんに優しく寄り添い、ヴォルフくんの分まで愛情を注いでくれているとのこと。これからもずっと兄弟が仲良しでいて、幸せな日々を過ごせますように。

ヴォルフくんとの素敵な思い出や、ワグナーくんと弟くんの心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「dyh4ia1vs6g3」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dyh4ia1vs6g3」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。