ママさんがトリミングサロンにお迎えに来てくれたのに、「誰？」と困惑しているワンコ。ママさんだと気付いた瞬間の可愛すぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で32万2000回再生を突破しています。

【動画：トリミングサロンまで犬をお迎えに→近づいても気付かず…『ママだ』と確信した瞬間】

お迎えに来たママに気付かないワンコ

TikTokアカウント「vert_colon」に投稿されたのは、トリミングサロンに預けられていたミニチュアダックスフンドの「コロン」ちゃんを、ママさんがお迎えに行った時の様子です。

ママさんがサロンの前に到着したら、窓ガラス越しにコロンちゃんの姿が見えたそう。コロンちゃんは後ろを向いてくつろいでいるので、まだママさんが来たことに気付いていません。ママさんが目の前に移動したら、すぐに気付いて大喜びするかと思いきや…？

なんとコロンちゃんは「あ、誰か来た」というように見てくるだけで、ほぼノーリアクションだったとか！そしてママさんが「ママだよ」と窓ガラスに触れてアピールすると、コロンちゃんはビクッとし、「えっ、誰ですか？」と困惑の表情に。どうやら目の前にいるのがママさんだとわかっていないようです…。

気付いた瞬間の可愛すぎる反応

ママさんは気付いてもらえないことに少し焦りながら、「ママやで」と声をかけ続けたそう。一方のコロンちゃんはママさんをじーっと見つめて、「誰だろう？」と真剣に考えている様子だったとか。

そしてようやく「ママだ！」と気付くと、すぐに立ち上がってしっぽを振りながら寄ってきてくれたそうです。気付くまでに時差があるところも嬉しそうな姿も可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。ママさんも「やっと気付いた？」と一安心し、笑みがこぼれたそうですよ。

この投稿には「ママさんのこと分かってなかったなんてｗ」「反射して見えなかったのかな」「気づいた時、ハッとしてかわいー」「尻尾フリフリ可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

ワンコ2匹の甘えん坊全開な日々

コロンちゃんはドーベルマンの「ヴェルト」くんと暮らしており、2匹にはママさんが大好きという共通点があるそう。2匹揃ってママさんにくっついて、子どものように甘えていることも。これからもママさんに思う存分甘えながら、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

