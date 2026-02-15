全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・武蔵小山の寿司店『ブルペン』です。

エネルギッシュな若手が握り込む魂の握り

投手が肩慣らしを行う投球練習場「ブルペン」を店名にしたこちら。若手の経験を積める場所として、名店「鮨りんだ」から誕生したセカンドラインだ。

いただくのはランチ限定の「おまかせ」。握り11貫とお椀、玉焼きが、脂の乗った中トロから順にリズミカルに供される。

おまかせ6000円

『ブルペン』おまかせ 6000円より、使用するネタは、店長自ら仕入れを担当

丁寧な仕事が活きる高品質なネタを支えるのは、本店同様に羽釜で炊き上げるふくよかなシャリ。ほどよく酸が感じられるよう白酢と赤酢をブレンドし、旨みある仕上がりに。コンセプチュアルな遊び心に反し、寿司はおふざけ0の真剣勝負！

たしかな実力とあふれるサービス精神に、ん〜ストライク！

『ブルペン』5代目握り手 橋本拓実さん

5代目握り手：橋本拓実さん「一握入魂。真心込めて投げ込みます！秋からは、テラス席も開放します」

『ブルペン』

武蔵小山『ブルペン』

［店名］『ブルペン』

［住所］東京都品川区荏原4-6-1

［電話］03-6426-7970

［営業時間］昼：11時半〜、土・日は11時半〜、13時〜の2部制、夜：18時〜、19時半〜の2部制

［休日］水・木

［交通］東急池上線戸越銀座駅出口（五反田方面）から徒歩10分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

