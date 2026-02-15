「おっほっほっほ！」スノボ重鎮ホワイトも驚愕 男子ハーフパイプ金メダル戸塚の圧巻パフォーマンスに「一体、あいつに何を食わせたんだ？」「パーフェクト！」【冬季五輪】
ホワイト氏も絶賛した金メダル戸塚の圧巻のラン(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が現地2月13日に行われ、戸塚優斗が金メダルを獲得した。
戸塚は1回目で「1440」を連続で繰り出すなど高難度の技を成功させると、2回目はさらに難度を上げ「トリプルコーク1440」のコンボなど、大技を次々と成功させた。
【動画】おっほっほ！戸塚の金メダルの滑りをホワイトが絶賛する実際の姿
自身もガッツポーズで会心の出来を表現。95.00でトップに立ち、そのまま自身3度目の五輪で悲願の金メダルを獲得した。
また戸塚の圧巻のランをスノボ界の重鎮も絶賛した。
会場で圧巻の滑りを見守ったスノボ界のレジェンド、ショーン・ホワイト氏は興奮を抑えられない様子で「おっほっほっほ！」「パーフェクト」とつぶやくと、戸塚の滑りが終わると日本側の関係者に向け、「一体、あいつに何を食わせたんだ？」とジョーク交じりに圧巻のランをたたえた。
ショーン氏は自身のインスタグラムでも「ハーフパイプ史上最高のラン」と記した上で、戸塚の滑りを絶賛している。
スノボ界のレジェンドをも驚愕させた戸塚に改めて称賛の声が多く集まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
