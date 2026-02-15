各国のアスリートが一堂に会する選手村。その内容に対する反響はさまざまだ(C)Getty Images

美食大国が舞台となったミラノ・コルティナ冬季五輪だが、奇しくも食事面で参加アスリートから“苦情”が舞い込んでいる。

開幕から1週間が過ぎ、選手の生活拠点となる選手村には、さまざまな意見が上がった。“利用者”のSNSでの発信を見る限り、概ねポジティブな感想が寄せられていた印象だが、一部では24時間利用可能となっているフードコートの食事内容にクレームが飛んだ。

発信者となったのは、ジョージアのアイスダンス代表として大会に参加しているグレブ・スモルキン。英紙『The Times』の取材に応じた26歳は、大会開幕時から入村したという選手村の状況について「僕らが到着した時には、すべてが完璧に整っていた。部屋は準備万端で、家具もきちんと揃っていた」と各室の環境を前向きに語った上で、提供される食事の単調さを嘆いた。

「今のところかなり単調だね。2〜3週間同じメニューが続き、ヨーロッパ料理はもっとシンプルだけど、ほぼ毎日出されているパスタ料理は、もう胃もたれし始めている。お腹を壊したこともあったよ」

さらに「本当は5日ごとにメニューを変えることを約束してくれたはず」と明かしたスモルキンは、「ここではジョージアの料理はおろか、ロシア料理も見当たらない。それに似たものすら一切ない」と吐露。メニューの偏りに対する小さな不満をこぼした。