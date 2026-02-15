釈由美子、9歳長男へ“ゴジラチョコケーキ”をサプライズ 喜びショット公開「ニタニタが止まらない息子w」
俳優の釈由美子（47）が14日、自身のインスタグラムを更新。“母”釈からのバレンタインの贈りものに喜ぶ長男（9）の姿を披露した。
【写真】「ニタニタが止まらない息子w」釈由美子が公開したバレンタインサプライズに喜ぶ長男の姿
釈は「Happy Valentine’s Day」とつづり、「今年のバレンタインは息子にサプライズでゴジラチョコケーキを贈りました」とケーキを前に両手を広げてうれしそうにポーズを取る長男の姿を公開。
「大好きなゴジラのケーキに『なにこれ〜!!?カッコいい〜』って、ニタニタが止まらない息子w」と喜ぶ息子の様子を明かし、「『ゴジラ−0.1』日劇ver. のゴジラケーキはゴジラのフィギュアが乗っていて迫力あるだけじゃなくて味もとっても美味しかったです ハッピーゴジラバレンタイン」と伝えた。
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。
