東京駅の東海道新幹線ホーム上に「ベーカリー」誕生決定 惣菜パン・デザートパン・ビールなどドリンクも【メニュー例・価格】
東海道新幹線の東京駅のホーム上に、新業態のベーカリーが登場することが決定した。
【画像・写真】東京駅の新幹線ホーム上にオープンするベーカリー、パンやビールのイメージ
JR東海リテイリング・プラスは、株式会社standard bakersの新業態となる「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」を、2月26日にオープンする。
場所は、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近。どこかへ向かう途中、少し時間が空いたとき、「ちょっと立ち寄る」ことを前提につくられたカジュアルなフードスタンドとなり、旅や出張など、移動の動線上に自然に組み込まれ、人と人、時間と時間が“駅”をきっかけに自然につながる、そんな「ちょうどよさ」を大切にする。
「総菜パンやデザートパン、IPAやコーヒーなどのドリンクも取扱い、パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間を提供します」と予告する。
■「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」
営業時間：7:30〜20:00予定
定休日：無休
座席：なし
支払方法：キャッシュレスのみ（現金取扱無し）
取扱商品：パン8種、ソフトドリンク約15種、クラフトビール1種
価格帯：約400円〜約800円
バジルフランク 756円（税込）
ジューシーなフランクソーセージに、爽やかなバジルの香りを効かせた一本。パリッとした食感と肉の旨み、ハーブの余韻が広がる大人向けのホットドッグ。軽食にも、ビールにも相性抜群。
つぶあんホイップバター 540円（税込）
北海道産エリモ小豆を使用し銅釜で炊いた風味豊かなつぶあんに、なめらかなホイップバターをたっぷりサンド。北海道産小麦のオリジナルパンとのバランスを楽しめる定番の一品。コーヒーとの相性も抜群。
Malt Masters IPA beer 748円（税込）
柑橘系の香りがふわりと広がり、IPAらしい苦味はしっかりありつつも、渋さやエグみは抑え、口当たりはクリアで心地よいバランスに。食事にも合わせやすく、日常の一杯として楽しめる“大人の味わい”です。
