◆ カステラノスに続き、1日で3選手を一斉補強

現地時間14日、サンディエゴ・パドレスがFAのグリフィン・キャニング（29）、ヘルマン・マルケス（30）両投手をそれぞれ1年契約で獲得したと米複数メディアが報じた。

キャニングは2017年のドラフトでエンゼルスに入団し、2019年にMLBデビュー。通算32勝を挙げ、2020年にはア・リーグ投手部門のゴールドグラブ賞を受賞した。メッツに移籍した昨季は自己最多の7勝、防御率3.77と好成績を収めるも、現地6月26日の登板で左アキレス腱の断裂を負い、7月以降の欠場を余儀なくされた。

ベネズエラ出身のマルケスは2016年にロッキーズでMLBデビューを飾り、在籍10シーズンで通算68勝をマーク。2017年から3年連続2桁勝利を達成し、2021年にも12勝を挙げて自身初のオールスターゲーム選出を果たした。しかし、2023年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、2024年はわずか1登板のみ。手術明け初のフルシーズンだった昨季は26先発で3勝16敗、防御率6.70と大きく苦しんだ。