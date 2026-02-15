80歳の祖母は「よく分からないから」といまだにマイナ保険証を使っていません。医療費は10割負担になるのでしょうか？

マイナ保険証はいつから？

従来の健康保険証は2024年12月2日から新規発行が終了し、経過措置を経て2025年12月1日で有効期限が満了しました。2025年12月2日以降は、マイナ保険証または資格確認書で受診します。

マイナ保険証になっているかどうかは、利用する医療機関や薬局の機械か、スマートフォンのマイナポータルアプリで確認が可能です。マイナ保険証として未登録の場合は、医療機関や薬局を利用した際に、機械で登録できます。

登録手順は以下の通りです。



（1）受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置く

（2）顔認証か暗証番号で本人確認を行う

（3）情報提供に関する同意事項の確認をする

（4）受付終了後、マイナンバーカードを取り出す

マイナ保険証にするのに追加料金は必要ありません。受付で利用登録をすると、その日以降マイナ保険証として使用できるようになります。



マイナ保険証のメリット

マイナ保険証にすると、医療機関や薬局で簡単に必要な情報を共有しやすくなる点がメリットです。従来の保険証は電子記録ではないため、お薬手帳や自分の記憶を基に、医師や薬剤師へ伝える必要がありました。

しかし、マイナ保険証を利用し、診療情報や薬剤情報の提供に同意すれば、過去の処方歴や特定健診の結果を医療機関・薬局に円滑に連携できます。

そして、そのデータに基づいて、より自分に適した医療を受けられるのです。なお、情報提供への同意は任意で、同意しないことだけを理由に保険診療が受けられなくなるわけではありません。

さらに、決められた金額を超える医療費を支払った場合に、超えた金額分を支給してもらえる「高額療養費制度」についても、マイナ保険証を利用して限度額情報の連携ができれば、原則として事前申請なしで窓口負担を抑えられます。



資格確認書があればマイナ保険証がなくても保険適用で受診できる

さまざまなメリットがあることから、基本的にはマイナ保険証が推奨されています。一方、マイナ保険証を持っていない人や情報共有をしたくない人などは、資格確認書により受診が可能です。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人に対して送付されています。厚生労働省によると、申請なしで交付されている対象者は以下の通りです。



・マイナンバーカードを持っていない

・マイナ保険証が未登録

・マイナ保険証の登録解除を申請した、もしくは登録解除者

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

・後期高齢者医療制度に加入している、新たに加入する（令和8年7月末までの暫定措置）

マイナ保険証を持っていない場合、申請なしで交付される条件に該当しているため、資格確認書が送付されているはずです。可能であれば、祖母の資格確認書があるかをチェックしてみるとよいでしょう。

なお、マイナ保険証や資格確認書が手元にない場合でも、医療機関で被保険者資格の確認ができれば、通常の自己負担割合で受診できます。

ただし、やむを得ずその場で資格確認ができない場合は、いったん10割を支払い、後日、保険者や医療機関で精算（払い戻し）となることがあります。祖母が不安に感じている場合は、受診前に医療機関へ確認しておくと安心です。



マイナ保険証がなくても、直ちに10割負担になるとは限らない

マイナ保険証を使うと、診療・薬剤情報の連携や高額療養費制度の手続きがスムーズになるメリットがあります。一方で、マイナ保険証を使っていない場合でも、資格確認書などで被保険者資格を確認できれば、通常の自己負担割合で受診できます。したがって、マイナ保険証を使っていないことだけを理由に、直ちに10割負担になるわけではありません。



