戸田恵梨香、初めての手作りシュークリーム披露「ハヤセのシュークリームは出来ませんでした」投稿が話題「美味しそう」「綺麗にできてる」
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の戸田恵梨香が2月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めて作ったシュークリームを披露し、注目を集めている。
【写真】日劇出演中・1児の母女優「初めてとは思えないクオリティ」手作りシュークリーム
戸田は「今まで色々作ったけど 初めてシュークリームを作ってみた ハヤセのシュークリームは出来ませんでした」と、スワンの絵文字を添えて投稿。美しい焼き色に仕上がった手作りシュークリームを公開した。「ハヤセのシュークリーム」とは、自身が出演中のTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜よる9時〜）に登場する「ハヤセ洋菓子店」の看板メニューであるスワン型のシュークリームのこと。作中の設定を意識した、戸田らしい茶目っ気あふれる投稿となっている。
この投稿には「初めてとは思えないクオリティ」「絶対美味しいやつ」「スワン型じゃなくても可愛い」「焼き色が綺麗」「ドラマとのリンク最高」「めっちゃ綺麗にできてる」「ハヤセのシュークリームじゃなくても全然OK」といった声が寄せられている。
戸田は2020年12月に俳優の松坂桃李との結婚を発表。2023年5月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆戸田恵梨香、初めて作ったシュークリーム披露
◆戸田恵梨香の投稿に反響
