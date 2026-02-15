男子が目指しやすい「雰囲気イケメン」９パターン
顔立ちが整っているわけでもないのにかっこいい、それが「雰囲気イケメン」です。では、誰を参考にすれば普通の男性も「雰囲気イケメン」になれるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「男子が目指しやすい『雰囲気イケメン』」をご紹介します。
【１】筋肉質な体とヒゲの合わせ技「ＥＸＩＬＥ」
「ガタイがよくておしゃれヒゲだと、正直顔は関係ないかも（笑）」（２０代女性）というように、筋肉とヒゲの組み合わせが好きな女性もいるようです。サングラスをかければさらに顔立ちはわかりづらくなるので、顔の造形に自信のない男性はトライしてみてはいかがでしょうか。
【２】くるくる変わる表情に夢中になる「田中圭」
「普通っぽいのに、役ごとに印象が変わって目が離せない」（２０代女性）など、イケメンもダサメンも演じられる表現力が田中さんの人気の秘密であるようです。おもいっきり笑い、悲しむなど、感情表現をあらわにするだけで、人間的な魅力が増しそうです。
【３】爽やかでスタイル抜群「向井理」
「長身で手足が長い！ それであの爽やかさはずるいよね」（２０代女性）というように、のびやかなボディが自然と女性の注目を集めるようです。長身男性限定ですが、少し体型を整えてファッションを気づかうだけで、雰囲気イケメンへの道が開けるでしょう。
【４】年齢不詳の少年っぽさに惹かれる「加瀬亮」
「まさに『草食系』って感じ。あの透明感に惹かれる」（２０代女性）など、ガツガツした男臭さのない静かな佇まいにハマる女性も多いようです。インドア派で華奢な男性は、あえて中性的なファッションで「少年」を目指してみてはいかがでしょうか。
【５】サービス精神旺盛で笑顔がかわいい「桐谷健太」
「ワイルドな見た目なのに人懐っこい笑顔でやられました（笑）」（２０代女性）というように、関西人独特のノリの良さと無邪気な笑顔が、外見とのギャップという相乗効果で女性を虜にするようです。強面の人ほど笑顔を絶やさず、軽快なトークで女心を掴みましょう。
【６】男性的なフェロモンを感じる「小栗旬」
「よく見ると顔がいいわけじゃないのに、『雄』って感じでかっこいい」（２０代女性）など、女性に「男」を意識させる独特の佇まいが小栗さんの持ち味のようです。意志を強く持ち、男らしい振る舞いをしていれば、視線や雰囲気にフェロモンがにじみ出てくるかもしれません。
【７】危険な雰囲気で独特の存在感を放つ「浅野忠信」
「『普通じゃないな』と感じさせる危険な男に女は弱い！」（２０代女性）というように、その人の持つ特異な空気感に引き寄せられる女性もいるようです。旅行でも仕事でも、他人とは一風変わった経験を重ね、徐々に個性的な雰囲気を身につけていきましょう。
【８】自信満々な態度が魅力の「高橋大輔」
「自分に陶酔してるのがよくわかる。ナルシストもあそこまでいけば立派」（２０代女性）など、「人に魅せる」スポーツならではの自信たっぷりの態度が、女性を圧倒することもあるようです。「オレなんかダメ」という考えを捨てることが、雰囲気イケメンへの第一歩かもしれません。
【９】ヌケ感のあるおしゃれを真似したい「ピースの又吉」
「体型は普通だから、カッコよく見えるのはセンスがいいんだろうな」（２０代女性）など、自身の華奢な体型に似合う服を上手に選ぶ又吉さんに、おしゃれ感覚を賞賛する声が集まっています。自分の体型をよく知り、長所を活かせるファッションを研究してはいかがでしょうか。
ほかにも「こんな雰囲気イケメンなら目指しやすい」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
