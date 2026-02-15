◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大で、ＯＢの若林宏樹さん（２３）が１０キロの部のゲストランナーとして参戦。市民ランナーを鼓舞しながら４０分４０秒前後と、前日に設定していた通りのペースで走りきり「コースが結構きつかったですね。４キロ過ぎにガーッて上るタイミングがありましたが、そこで結構足が止まりそうになりました」と大粒の汗をぬぐった。

沿道には若林さんのファンも大勢、訪れていた。多くのエールを受け「うれしいです」と笑顔。来年以降については「ゲストランナーでは無くて、ランナーとして走りたいですね。練習できれば３０キロも走りたい」とうなずいた。

若林さんは昨年１月の第１０１回箱根駅伝５区で１時間９分１１秒の区間新記録（当時）をマークし、青学大の連覇に貢献。その１か月後の別府大分毎日マラソンで日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分７秒で２位となった。昨春、青学大卒業を機に競技の第一線から退き、日本生命に入社。現在は市民ランナーとして走ることを楽しんでいる。

前日の１４日は青学大の原晋監督らとトークショーに参加。若林さんが目標タイムについて「１キロ４分〜５分ペースで楽しく走りたいと思います」と話すと、原監督は会場に集まった市民ランナーに「１０キロを４０〜５０分ということです。明日は『若乃神の若林宏樹に勝った』と威張れるチャンスですよ！」と呼びかけ、会場を沸かせた。

今年の第１０２回箱根駅伝では黒田朝日（４年）が５区で若林さんの区間記録を１分５５秒も更新する１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。