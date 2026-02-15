米国有数の巨大ヤードを探索

米国カリフォルニア州フレズノにある『ターナーズ・オート・レッキング（Turner’s Auto Wrecking）』は、国内に残る数少ない大型ジャンクヤードの1つだ。

70エーカーの土地に推定1万台の車両が保管されており、クラシックカー愛好家なら誰もが楽しめるだろう。全米、さらには海外からも部品や車両を求めて愛好家たちが集まってくる。



カリフォルニア州のジャンクヤード『ターナーズ・オート・レッキング』で見つけた興味深い廃車をいくつか紹介したい。

中央を運河が流れる珍しいジャンクヤード

今回の記事では、主に部品取り用の車両が保管されているメインヤードをざっと見ていきたい。地図をご覧いただくとわかるように、ここは敷地の中央を運河が流れている珍しいジャンクヤードである。

ターナーズ・オート・レッキングは1960年に設立され、60年以上の事業活動の中で膨大な量のスペアパーツを収集してきた。エンジンやトランスミッションでいっぱいの納屋に加え、屋外にも数多くの宝物が保管されている。筆者が訪問したときは、グリル、エグゾーストマニホールド、ボンネット、ホイールハブ、ラジエーター、フロントガラス、リアアクスルなどが山積みになっていた。



カリフォルニアの気候で育っているように見える、ステアリングコラムの森。

特に奇妙な光景は、カリフォルニアの気候で育っているように見える、このステアリングコラムの森だ（写真）。ジャンクヤードのオーナーであるジェリー氏は90代半ばとご高齢だが、このすべての熟知していることは間違いない。

クライスラー・ニューヨーカー（1964年）

深刻な衝突事故に遭ったこのクライスラー・ニューヨーカーの4ドア・ハードトップは、ターナーズ・オート・レッキングで安息の地を見つけたようだ。ここでは、時間と部品購入者たちによってゆっくりと分解されていく。かつては誇り高かったこの美しいクルマも、今やV8エンジンとフロントエンドの大部分が取り外され、不確かな運命に直面している。フロントドアには「62」と書き込まれているが、実際には1964年式の個体であることから、少々ややこしい。



クライスラー・ニューヨーカー（1964年）

フォード・サンダーバード（1960年）

この1960年式のフォード・サンダーバードは、今にも飛び立ちそうな様子だが、実際には空を飛べる時代はとっくに過ぎている。「スクエアバード」の愛称で親しまれる2代目サンダーバード（1958-1960年）は先代より大幅に大型化し、後部座席を備えている。

その結果、人気は急上昇し、約20万台が売れた。そのほぼ半数を占めたのが1960年モデルだ。



フォード・サンダーバード（1960年）

リンカーン・プレミア（1957年）

1956年から1960年まで生産されたリンカーン・プレミアは、カプリの上位モデルでありラグジュアリーの象徴であった。特徴的な縦型ヘッドライトを備えたこの1957年式の2ドア・ハードトップは1万5000台以上が販売された人気の仕様で、今日では保存状態の良い個体は高額で取引される。こちらの個体は完璧とは程遠いが、貴重なスペアパーツの宝庫となっている。



リンカーン・プレミア（1957年）

フォード・カスタム（1971年）

このカスタム500が出荷された1971年当時、フォードは米国市場をリードしていた。年間販売台数は200万台を超え、ライバルのシボレーを20万台近くも上回った。しかし、その支配は翌年に終わりを告げ、フォードが再びトップの座に返り咲くのは1988年まで待たねばならなかった。



フォード・カスタム（1971年）

ランブラー・スーパーアメリカン（1959年）

米国のジャンクヤードでいまだにランブラー・スーパーアメリカンに遭遇することには驚かされる。しかも大抵この色だ。とはいえ、こちらの1959年式2ドア仕様ほど状態の良い個体は珍しい。ボディは極めて良好で、そもそもなぜここに運び込まれたのか理解に苦しむ。

1958年から1969年にかけて生産されたランブラー・アメリカンは、当時米国で最も手頃な価格のクルマとして知られ、急成長していた「セカンドカー」市場で人気を博した。



ランブラー・スーパーアメリカン（1959年）

フォード・ピント（1974年）

米国のジャンクヤードでデロリアンを見つけることは滅多にない。実際、筆者は見たことがない。ここに写っているのは、1974年式のフォード・ピントを使って映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシンを作ろうとした、誰かの見当違いの試みだ。

……中古の次元転移装置を探している人がいたら、ターナーズ・オート・レッキングに行くといいだろう。



フォード・ピント（1974年）

マーキュリー・ミティア（1963年）

このジャンクヤードにあるクルマの多くは、すでに多くの部品を引き取られている。とはいえ、この衝突事故で損傷した1963年式のマーキュリー・ミティアは、ここへ運ばれてきた当初からあまり見栄えの良い状態ではなかっただろう。

1961年から1963年に生産されたミティア（流星の意）は、ベーストリムのフルサイズセダンだった。小型のコメット（彗星）と同様、米国市民が宇宙開発競争に熱狂していた時代を感じさせるネーミングである。



マーキュリー・ミティア（1963年）

MG MGB

このMG MGBは、サイドマーカーライトやゴム製バンパーの追加によって外観が台無しになる前の、黄金時代に販売されたものだ。MGBは1962年から1980年にかけて生産され、スタイリッシュで手頃な価格、そしてシンプルな設計が評価され、世界で最も売れているスポーツカーとなった。実際、この栄えあるタイトルは数十年にわたって保持され、最終的にはマツダ・ミアータ（日本名：ロードスター）にその座を譲った。



MG MGB

ダットサン1600

この小さなダットサン1600は、周囲を米国製の鉄塊に囲まれ、余計に小さく見える。多少の傷はあるが、比較的部品は揃っており、レストアも不可能ではない。

フェアレディZの前身であり、フィアット、MG、トライアンフといった欧州メーカーと直接競合するために設計されたスポーツカーだ。



ダットサン1600

オールズモビル442エアロバック（1979年）

1964年から1987年まで生産されたオールズモビル4-4-2は、4バレルキャブレター、4速マニュアル・トランスミッション、ツインマフラーという特徴からこの名が付けられた。この1979年式エアロバックのような4代目モデルは、頑丈なAボディのカトラスをベースに開発された。かつては米国のジャンクヤードでよく見かけたが、今ではほとんど見なくなった。



オールズモビル442エアロバック（1979年）

フォード（1952年）

高速道路を走る日々は終わったが、入手困難な部品の多くはまだ価値があるはずだ。リアフェンダーのメモ書きによると、1954年式のテールライトが残っているようだ。フォードは1952年にワンピース式フロントガラスを導入したが、これはとっくに失われている。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



フォード（1952年）