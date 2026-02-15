◇第109回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 兼愛知・名古屋2026アジア競技大会競歩日本代表選手選考競技会 兼ブラジリア2026世界競歩チーム選手権大会競歩日本代表選手選考競技会（2026年2月15日 神戸市・六甲アイランド甲南大学西側長距離競歩路）

昨年の大会で20キロ競歩の世界記録を更新した山西利和（30＝愛知製鋼）が誕生日の大会で1時間20分34秒の世界新記録で優勝。9月に愛知・名古屋世界陸上の出場を決めた。

今大会から20キロからハーフマラソンに距離が伸び、序盤は9人が集団をつくってレースを引っ張った。山西は10キロを過ぎて先頭に立ってペースを上げて、17キロ過ぎから独走。1時間21分30秒が世界記録基準とされた大会で1時間20分34秒でゴールを切った。

ゴール直後のインタビューで山西は「去年以上に先頭集団の人数が多くてひやひやしながらレースしていた。前半、集団で力をためることができたのが後半の伸びにつながった」と思惑通りのレース運びに笑顔。愛知製鋼の地元での世界陸上に「技術、体力をしっかりつけて臨みたい」と力強く話した。

女子は梅野倖子（23＝LOCOK）が1時間35分1秒で全日本初優勝した。