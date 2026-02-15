フリーアナウンサーの中川安奈さんが2月14日、自身のインスタグラムを更新し、プライベートで読売ジャイアンツの沖縄キャンプを訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「巨人キャンプを見に那覇へ」「選手たちの練習を見ながら色々学ばせていただき、幸運で贅沢なひとときでした！」 プライベートで「弾丸で行ってきました」





中川さんは「プライベートで巨人キャンプを見に那覇へ」と投稿。「ここ何年かスポーツキャスターとして毎年プロ野球キャンプの取材に行っていたのでこの時期になるとそわそわして...弾丸で行ってきました」と綴っています。







これまではスポーツキャスターとして取材クルーと共に訪れていた中川さんですが、今回は初めて一人でのキャンプ訪問だったそうです。「クルーなしで、ひとりでキャンプを見に行くのは初めてだったので緊張した」と心境を明かしています。







訪問先の沖縄セルラースタジアム那覇では、NHK時代の先輩や、同じホリプロ所属で元プロ野球選手の田口壮さんと偶然会うことができたようです。「選手たちの練習を見ながら色々学ばせていただき、幸運で贅沢なひとときでした！感謝の気持ちでいっぱい」と充実した時間を過ごした様子を綴っています。







また、中川さんは「ネイルもジャイアンツカラーでした」と巨人の応援カラーであるオレンジと黒を意識したネイルにしていたことも明かし、「にしても日焼けしたな〜ぁ」と沖縄の強い日差しを浴びたことも報告しています。







この投稿に、「ジャイアンツのキャンプを間近で見れて羨ましいですぅ」「腕組みしてる中川氏サイコー」「田口壮さんの優しいお人柄が伝わってきます」「プロの解説を聞きながら観るのは至福の時間ですね︎︎」「ジャイアンツカラーのネイル素敵ですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】