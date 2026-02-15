4人の宇宙飛行士を乗せたロケットが打ち上げられた＝13日、米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地/NASA/X

（CNN）米スペースXと米航空宇宙局（NASA）の宇宙船が14日、国際宇宙ステーション（ISS）に到着した。ISSは、医療上の懸念から一部の宇宙飛行士が緊急帰還したために最小限の人員だけが残っていたが、約1カ月ぶりに本来の体制に戻った。

「クルー12」と呼ばれる今回のミッションは現地時間13日午前5時17分ごろ、米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられた。宇宙船は30時間以上にわたって宇宙空間を飛行し、地球の上空約400キロを周回するISSとの理想的なドッキング位置へとゆっくり接近した。

宇宙飛行士のISSへの輸送をスペースXに委託しているNASAは、人員不足の状況を受けてクルー12の打ち上げを前倒ししようとしていた。ただ、ロケットの飛行経路上の天候不良のため、11日と12日の2度、打ち上げを見送らざるを得なかった。

NASAの商業乗員輸送プログラムを率いるスティーブ・スティッチ氏は記者会見で、今回使用した宇宙船とロケットは予定より早く準備が整っていたため、さらに前倒しすることも可能だったと述べた。しかし、宇宙飛行士の訓練も必要だったという。

ISSは1月中旬以降、NASAが望む7人体制を下回る3人で運用されてきた。

クルー12の到着は、クルー11が宇宙飛行士1人の医療上の問題により早期帰還を余儀なくされたことを受けたものだ。この宇宙飛行士の身元は明らかにされていない。

NASAのアイザックマン長官は13日、「このミッションは、NASAがミッションに重点を置くことの意味を、多くの点で示した」と述べた。

アイザックマン氏によれば、クルー11を早期に帰還させクルー12の輸送を前倒しすると同時に、早ければ3月にも打ち上げ予定の月探査「アルテミス計画」の第2弾「アルテミス2」の準備も進めているという。

人員不足の宇宙ステーション

クルー12には、NASAの宇宙飛行士2人と、欧州宇宙機関（ESA）とロシアの宇宙機関ロスコスモスの宇宙飛行士1人ずつが搭乗している。

NASAは通常、到着クルーと帰還クルーが直接の引き継ぎを行うことを望んでおり、その間は最大11人規模になることもある。しかし、クルー11が緊急帰還したため、今回はその期間がなかった。

それでもNASAのジェシカ・メイア宇宙飛行士は、地上に戻ったクルー11の宇宙飛行士と情報交換ができたと8日の記者会見で説明していた。

NASAは、年間約30億ドル（約4600億円）をかけて運用・維持しているISSの価値と生産性を最大化するには、十分な人員体制が不可欠だと繰り返し強調している。