脳のストレスを解消する方法はある！その方法とは！？【脳の話】

脳のストレスを解消する方法とは！？ 自分でルールを設計できる遊びをしよう！ ストレスが過度に蓄積すると、健康を害するようになります。それは、脳にとっても同じです。つねにイライラしたり、物事に集中できなくないといった症状に気づいたら、自分自身がストレス過多の状態になっていることを客観的に確認してください。これは、自分自身をあたかも外側から見ているように認識する「メタ認知」と呼ばれるものです。これには脳の前頭前野が深く関わっていると考えられていて、メタ認知で自分の状態を客観的に観察できれば、心のアラームを受け取ることができるのです。メタ認知をしたら、次はストレス解消です。その際、近年注目を集めている「デフォルト・モード・ネットワーク（ＤＭＮ）」が有効ですこれまでの脳研究においては、主として「何かをしているとき」の脳の働きを対象にしてきました。これに対して、「何もしていないとき」の脳を対象に研究を行ない、そのときに活性化する神経回路網として解明されたのがＤＭＮです。近年の研究によって、ＤＭＮには脳のさまざまな領域を調整し、情報や感情など整理整頓する働きがあることがわかってきました。いってみれば脳のお掃除係のような存在で、これがストレス解消にも効果を発揮していると考えられています。ＤＭＮを活性化するためには、意識的にぼーっとした状態をつくる必要があります。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎