なぜマギーは楽天で成功したのか？配球を読む力とインコースを打ち砕くシャープな打撃

助っ人外国人列伝/イーグルス編

近鉄とオリックスの合併に端を発するプロ野球再編問題を経て04年に誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス。今季で15シーズン目と歴史は浅いが、実力と個性溢れる助っ人を大特集!

ジョーンズが出てマギーが返す黄金パターンで打線を牽引！ケーシー・マギー

日本シリーズへの登板はなくともチームを日本一へ導く原動力に！

楽天通算成績(1年:2013)

144試合 打率.292 28本塁打 93打点

ブルワーズ時代に打率・長打率・本塁打で新人選手としてリーグ2位など、実績を伴って楽天入りしたケーシー・マギー。

配球の読みに優れ、インコースに強いプルヒッターのマギーは、開幕直後の4月は打率4割超えなどクリーンアップとして大活躍。シーズン成績は打率.292、28本塁打、93打点と及第点に思えるが、得点圏打率はさらに高いことからジョーンズとの相性が抜群だった。

頼れる助っ人はチームで唯一全試合に出場し、マギー抜きにペナント制覇は達成できなかっただろう。家庭の事情もあって1年で楽天を去ったマギーだが、2017年から巨人で日本球界に復帰。

変わらぬシャープな打撃を披露し、2018年に現役を引退すると、長男が脳障害を患っていることから全米脳障害連合の一員として活動し、第二の人生を送っている。