メッツからＦＡでドジャースに新加入したエドウィン・ディアス投手が１４日（日本時間１５日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で行った記者会見で、ＷＢＣプエルトリコ代表入りを承諾したのは「簡単な決断だった」と語った。ＡＰ通信などが報じた。

日本が優勝した２３年の前回大会で、ディアスはドミニカ共和国戦で最後のアウトを奪い、チームメートとマウンド上で喜び合ったが、その際に右膝十字靱帯を断裂。シーズンを全休する大けがを負った。

ディアスはこの日、当時のことを「気にしていない」と語った。「（招集承諾は）簡単な決断だった。プエルトリコの人々の前でプレーできるのは自分にとって初めてになる。ＷＢＣが地元で開催されるときいて、簡単なＹＥＳだった」と話した。

プエルトリコではカナダ、コロンビア、キューバ、パナマによる１次ラウンドのプールＡが開催され、上位２チームが準々決勝に進出する。プールＡ突破チームは、準決勝以後で侍ジャパンと対戦する可能性がある。

２３年シーズンを全休したディアスは、戦列復帰した２４年は調子が上がらなかったが、昨季は防御率１・６３、２８セーブと完全復活。ＦＡとなり３年総額６９００万ドル（約１０８億円）でドジャースに新加入した。