聖火が消えたことがある。2013年10月6日、翌年にソチ五輪を控えたロシアでのことである。同国の名所「赤の広場」での聖火到着式典で、聖火ランナーが周回中、火がみるみるうちに小さくなり、遂には消えてしまった。すると、近くにいた警備員がライターを取り出し、再点火。式に立ち会っていたプーチン大統領の引きつった表情が忘れられない。

ミラノ・コルティナ冬季五輪の盛り上がりがピークだ。実は、冬季五輪には、上記のような厳寒ゆえのハプニングはもとより、夏季五輪の後発の祭典らしく（※本文参照）、俄には信じ難い逸話が多数存在する。夏季とはまた違った特色も含め、ご紹介したい。進行中の本番と併せて楽しんで頂ければ幸いだ（文中敬称略）。

冬季五輪にはトリビアがいっぱい（写真はイメージ）

【写真で見る】「銀盤の妖精」「サッポロの恋人」と呼ばれ日本でも大人気になったスケーターと、アドルフ・ヒトラーと握手した日本人最年少出場記録保持者

個人の家庭から、聖火を採ったことがあった

そもそも冬季五輪が始まったのは、夏季五輪が初めて開催された1896年から28年後の1924年。驚くことに、フィギュアスケートはそれまで、夏の大会で行われていた（室内の人工リンクにて。※1）。その後、冬季競技への人気の高まりから件の1924年、フランス東部のシャモニーで第1回冬季五輪が開催されたとされている。とはいえ、実はこれも後付けの記録。当初、シャモニー大会は、あくまで国際冬季競技週間の行事として開催された。しかし、大成功を収めたため、翌年開かれたIOC総会で、この大会を第1回冬季五輪に認定することとなったのである。

このような成立過程もあってか、冬季五輪は夏季と比べ、規則やルールの類いが厳しくなく、何かと“緩い”印象がある。言い換えれば、より自由なアレンジが許される大会となっている。例えば、聖火について。ギリシャのオリンピア遺跡で太陽光から採火されるのが本来の姿だが、1952年のノルウェー・オスロ冬季五輪の聖火は、個人宅の暖炉から採られた。この家はノルウェー人、ソンドレ・ノールハイムの生家で、特にスキー板の改良に腐心した人物として知られる。“競技スキーの父”とも呼ばれる彼に、敬意を払ったのだった。

なお、1960年のスコーバレー（米）、1994年のリレハンメル（ノルウェー）における冬季五輪でも、このノールハイム家の暖炉から聖火が採られている。リレハンメルはオスロと同じ、ノルウェーでの開催だったこともあるが、その実、オリンピアからも採火されており、その2つを開会式の7日前に、合体させるという新奇な手法が採られていた。また、スコーバレー大会においては、開幕1カ月前にギリシャオリンピック委員会が、以下の告知をして来たことで、暖炉からの採火へと至っていた。

「採火式をおこなうのは、スケジュール的に無理です」（大意）

冬季五輪らしいアバウトさと言えなくもない。

また、競技会場に個人の土地を使用した例もある。前出のスコーバレーは、1949年にオープンした当初、リフトが1基しかない寂しいスキー場だった。しかし、所有者であるアレクサンダー・クッシングなる人物が五輪の招致活動に乗り出すと、何と1960年の開催地に決定。会場はクッシングが所有する土地がほとんどで、同氏は大金持ちに。さらに、同地は一転、世界的なスキーのメッカになったのだった。こんな成り行きも、冬季五輪の自由さの表れと言っていいだろう。

メダルに穴が開いていたことがあった

冬季五輪なりの緩さがよく出ているのが、授与されるメダルである。例えば夏季五輪は、「金メダルは6g以上の金メッキが必須」など、材質や大きさについての規定がある。しかし、冬季五輪にはメダルに関する制約がないのである。よって、大会ごとに素材もデザインも千差万別。逆に言えば開催国の個性が発揮される場となっている。

1998年の長野大会では、表面は七宝焼きで大会エンブレムを、裏面は蒔絵で朝日を描写。2010年のカナダ・バンクーバー五輪では、角が削られ、凹凸もなめらかな形状に。バンクーバーの海、山、雪の自然を表しているそうで、1枚1枚形が違い、全てをつなげると一枚の絵になるという世界の祭典らしい味付けもなされていた。1994年のリレハンメル大会のメダル素材は、なんと石。ノルウェーで豊富なスパラグマイトという岩石で出来ており、「ノルウェーの自然と、人々の性質を表している」とか。加えてコンセプトは「生粋のノルウェー人」。慎重で忍耐強いとされる同国の国民性を石に託したのかも知れない。

そして穴が開いていた――言い換えればドーナツ型だったのが2006年のイタリア・トリノ五輪のメダル。穴はイタリアの広場をイメージしたというが、リボンをこの穴の中に通して首にかけるという独創的かつ機能的な逸品となっていた。

さて、今年も同じイタリア国内での冬季五輪だが、メダルは2つの半円を組み合わせ、“絶え間ない変化を象徴する”機能美溢れるデザイン。リサイクル金属を原料とし、持続可能性（サステナビリティ）にも応じた、時代の要請にかなったものになっている……ところがこのメダル、開会直後から、「首にかけるリボンから外れてしまった」「落としたら割れてしまった」というメダリストたちの声が頻出。どうやらリサイクル金属ゆえ、思ったほど丈夫でないのがその原因のようだ。主催者側は〈深刻な損傷が確認された場合には、交換対応を行う用意がある〉としており、サステナビリティそのものにケチがついた形となっている。

因みに、日本では東京（夏2回）、札幌、長野と五輪がおこなわれているが、1964年の東京五輪時と98年の長野五輪時で、掲揚される日の丸の大きさが違っていたことはご存じだろうか？ 具体的には東京五輪時は、日の丸の大きさは全体の5分の3（60%）、長野五輪においては全体の3分の2（約66%）だった。冬季五輪は背景が主に雪と氷になるため、赤の部分が貧弱に見えないようにするための処置であった。白地の部分も、白を強くしている。雪の白さと比べられ、薄汚れたように見えないための計らいだった。

「イナバウアー」は人の名

選手、及び競技に移ろう。2006年トリノ五輪で女子フィギュア金メダルに輝いた荒川静香が見せた技、イナバウアーは、同年の年間流行語大賞に選ばれるほど話題を呼んだが、実はこの技、元々は人の名前である。1957年の世界選手権で同技を披露した西ドイツ代表の女性スケーター、イナ・バウアー選手の名前が、そのまま技名となったものなのだ。もっとも、イナバウアーは厳密に言えば、荒川静香のようにエビ反りとなる体勢を意味しているのではなく、元来は下半身の技。片足を曲げ、もう片方の足を後ろに引き伸ばし、更に両足のつま先が180度になるよう開いて横に滑る姿勢を言うのである。つまり、元よりこの技を習得していた荒川が、「ただ足を開いて滑るより、上半身を反った方が綺麗」と、五輪時に独自のアレンジを加えたのだった。よって、こちらは正式には「レイバック・イナバウアー」と言われる。

補足すれば、スケートの技名は、それを披露した選手名がそのまま採られた例が少なくない。トリプル・アクセルは、ノルウェーの元選手、アクセル・パウルゼン、サルコウジャンプはスウェーデンの金メダリスト、ウルリッヒ・サルコウの名前から来ている。

この荒川静香をはじめ、大会に参加した日本人選手の奮闘は枚挙に暇がないが、特に、女子選手活躍の嚆矢となったのが、1960年スコーバレー大会に出場した当時24歳の高見沢初枝だ。女子では初めて正式種目になったスピードスケートで次々に日本新記録を樹立。3000メートルでは一時、3位だったものの、最終組の選手が1位となり、メダル獲得ならず。悔し涙にむせんだ。

2年後に同じ五輪に出た男子長距離の長久保文雄と結婚し、一時は引退するも、1964年のインスブルック大会で復帰。まだまだ女子の選手層が薄かった時期ゆえ、日本スケート連盟から要請されたのである。しかし、受諾した初枝も、内心、期するものがあったようだ。

ところが渡航直前に妊娠が発覚。この事実を当時のオリンピック関係者には隠し、流産防止に子宮を安定させる黄体ホルモンを飲んで競技に臨んだ初枝は、4種目に出場。1000メートルでは転倒という、あわやの場面もあったが、因縁の3000メートルでは6位入賞。全種目が終わると、大会に主将として参加していた夫と抱き合って安泰を喜んだ。8カ月後には無事に長女を出産している。

出場した外国人選手が日本から愛される例も。1956年のコルチナ・ダンペッツオ大会でアルペンスキー回転・大回転・滑降で金メダルを獲得した三冠王、トニー・ザイラーは、そのイケメンぶりから、後に俳優に転向。来日も果たし、日本映画「銀嶺の王者」（1960年）では主演として活躍。「若大将シリーズ」で、加山雄三とも共演している。タイトルは「アルプスの若大将」（1966年）。スキー部をモチーフにした作品だった。

1972年の札幌五輪、フィギュアスケートで銅メダルを獲得したアメリカ代表のジャネット・リンは競技中、尻持ちをつきながらも笑顔を絶やさぬキュートさで“銀盤の妖精”、“サッポロの恋人”として人気になり、後に日本でもカルピスのCMに起用されるほどだった。98年の長野五輪にも、選手村に出店していた公式スポンサーのマクドナルドの招きで来日している。

「今でも覚えてくれているなんて」

「アメリカより日本の方が人気があるんです(笑)」

「メダルより、皆さんからの愛が大きな宝物」

と、本人の愛らしさは変わらなかった。因みにリンは期間中、マクドナルドのスポークスパーソン的な役割も務めているが、これは、68年のフランス・グルノーブル五輪の際、ホームシックにかかった当時14歳の彼女のために、マクドナルドがアメリカからハンバーガーを空輸したことがきっかけだとか。こちらもスケールが巨大ながら、チャーミングなエピソードと言っていいかも知れない。

ヒトラーを驚かせた身長127センチ！

そして、14歳で五輪代表を務めたリンよりも、更に凄い日本人少女もいた。1924年生まれの稲田悦子は女子のスケーターとして1936年、ドイツでおこなわれたガルミッシュ・パルテンキルヘン冬季五輪に出場。当時、誕生日が来たばかりの12歳であり、これは現時点での夏季、冬季含めた日本人最年少出場記録である。かつ、身長は127センチで、開会式で稲田を観た同国の総統アドルフ・ヒトラーは、側近に尋ねたという。

「あの少女は、いったい何をしに来ているのか？」

稲田は五輪期間中と、前月にベルリンでおこなわれたフィギュアスケート選手権でもヒトラーと握手をしている。そして、第二次世界大戦前の冬季五輪に参加した唯一の日本人女子選手でもあった。近年刊行された、その生涯を綴った電子書籍のタイトルは、以下である。

「稲田悦子伝: ヒトラーと握手した唯一の日本の少女」(MM Company)

時代はまさに第二次世界大戦前夜。風雲急を告げていた。ドイツの競技場には国旗でなく、おびただしい数のカギ十字の旗がはためいていた。そして人種差別を助長するビラは五輪開幕直前まで、市内の壁を埋め尽くしていたという。

しかし、開幕すると、それらのビラは無くなっていた。時のIOC会長が強固な姿勢でヒトラーと直接交渉。撤去させたのだった。

「Peace ＆ Love」

演技や記録以外で、前出のジャネット・リンの日本での人気を決定づけた出来事がある。リンの好感度の高さを見込んだ選手村のルームメイトが茶目っ気を出し、「壁に、日本のファンへの書き置きでも残して行ったら？」と勧めたのだ。既にファンレターを何通も貰っていたリンは部屋の壁に、こう書き記した。

「Peace ＆ Love」（平和と愛）

この事実が報道されると、リンへの支持は決定的に。「Peace ＆ Love」は、リンの代名詞となるフレーズとなった。五輪のあった1972年と言えば、札幌五輪の直後に、連合赤軍によるあさま山荘事件が世間を賑わす、そんな時代だった。後にこの選手村の建物は、分譲マンションへと姿を変える。その時、壁に残っていたリンのサインについて、こんな声が上がった。

「その文字は、どうしても残して欲しい」

他でもなく、その分譲マンションの持ち主の言葉だった。

オリンピック憲章の根本原則には、こうある。

〈オリンピック・ムーブメントの目的は、いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解しあうオリンピック精神に基づいて行なわれるスポーツを通して青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくることに貢献することにある〉（オリンピック憲章・根本原則・第6項目）

世界中の国々の人々が一堂に会す“平和の祭典”を、これからも大切に見守りたい。

※1：第4回大会のロンドン（1908年）、戦禍を挟んだ第6回大会のアントワープ大会（1920年）で開催。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。近著「10・9 プロレスのいちばん熱い日」（スタンダーズ）が重版出来中。雑学にも通じており、「世界の国々 おもしろクイズ1000」(メイツ出版)においては、ほぼ全問を作成及び執筆している。

デイリー新潮編集部