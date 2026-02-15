衆院選では中道改革連合の大敗に目がいきがちだが、負けっぷりではれいわ新選組も人後に落ちない。公示前勢力と比べると、中道は167→49議席と約29％にまで減ったが、れいわは8→1議席のため約12％に激減したのだ。しかも、ただ1人、議席を獲得できた山本譲司氏（63）は、いわゆる“おこぼれ当選”である。

あまりに勝ちすぎた自民党は比例名簿登載者が足りなくなり、14議席を他党に譲ることとなった。比例南関東ブロックから立候補した山本氏は、その“おこぼれ”に預かって当選したわけだ。

そんな1議席をもらったれいわの大石晃子・共同代表（48）は、街頭演説で「高市早苗首相をぶっ倒すしかない」と叫び、テレビの党首討論でも自民党を目の敵にしてきた。それだけにネット上では、自民党から譲られた復活当選の議席を「辞退すべき」とまで言われる始末だ。

大石晃子共同代表

一昨年の衆院選では9人（後に1人が離党）が当選して躍進したれいわが、なぜここまで議席を減らすこととなったのか、政治アナリストの伊藤惇夫氏に聞いた。

「まあ、“おこぼれ当選”は制度上の問題であり、拒否することはできないので仕方ありません。ただ、れいわがここまで議席を減らしたのは、山本太郎代表（51）が選挙直前、病気を理由に参議院議員を辞職して存在感を失ったからでしょう。選挙終盤に街頭演説に顔を出しましたが、彼自身は立候補もしていない。体調の問題もあり、将来への期待が持ちにくかったことが挙げられます」

さらに――。

他党攻撃をしない党が躍進

「旬が過ぎたことにより新鮮味が薄れたこともあるでしょう。既成政党や大政党を嫌う層の受け皿は、れいわからチームみらいに移った可能性が考えられます」（伊藤氏）

安野貴博党首が率いるチームみらいは、議席ゼロだった衆院で11議席を獲得する躍進を見せた。

「高市首相が街頭演説で他党の批判をほとんどしなかったのと同様、みらいの安野さんも他党の批判をせず、自分たちの政策を訴えたことがプラスに働いたと思います」（伊藤氏）

れいわの大石共同代表の言動とは真逆と言っていい。

「彼女が自民党を厳しく批判する姿勢は理解できますが、その迫り方が感情的でエキセントリックに見えてしまう。有権者に好感を持たれるような攻め方ではありませんでした。もちろん、与党の問題点を指摘することはとても大事なことです。しかし、それが批判のための批判、悪口と捉えられてしまうと支持は離れてしまいます」（伊藤氏）

同様のことは中道にも当てはまるという。

「中道は政権交代を目指す政党として、自民党にはできない国作りや国家ビジョンを訴えるべきでしたが、それを怠りました。選挙期間中の印象は自民党攻撃と“生活者ファースト”という他党の焼き直しのようなスローガンを唱えるばかりで、具体的な政策は消費税減税くらい。国家観がまったく語られなかった点が有権者に拒否されたのだと思います」（伊藤氏）

中道の野田佳彦・共同代表は、なぜそんな演説をしたのだろう。

演説の名手

「野田氏も本来は演説が上手い人です。しかし、公明党と新党を結成したことによる縛りがあり、個性が発揮できなかった印象があります」（伊藤氏）

一方のれいわは、山本代表の演説に定評があったが……。

「あれほどの演説の名手はいませんからね。自民党の政策を攻撃しつつも自党の意見を明確にわかりやすく主張することができた。このような能力を持つ政治家は稀で、他の候補者が同等のパフォーマンスを発揮することは難しい。そこがまた、れいわの弱点として再認識されたのでしょう」（伊藤氏）

結局、“山本ありきのれいわ”だったということか。エキセントリックな演説は望まれていなかったのだ。

「山本代表の個人商店のような党でしたからね。れいわの将来は彼が復帰できるかどうかにかかっていますし、復帰できなければ見通しは厳しい。正直言って、大石共同代表の知名度はそれほど高くありません。これまで2期、衆議院議員を務めていますが、いずれも比例での復活当選で、強固な支持基盤を持っているわけでもありませんでした」（伊藤氏）

彼女は国会で岸田文雄首相を“資本家の犬”呼ばわりし、同じくれいわの櫛渕万里・共同代表（58）とともに牛歩戦術を行ったり、高市氏が首相に選出された首班指名選挙では投票の際に“裏金隠しの解散やめろ”とプラカードを掲げて懲罰動議が提出されるなど悪目立ちしていたが……。

「それほど記憶に残っている人はいなかったのでしょう。選挙戦では『あの党はダメだ。あの人はダメだ』という悪口ではなく、『あの党、あの人のこの点が問題だ』とういうスタンスが不可欠です。高市さんにだって過去の発言や政治と金の問題など指摘すべき点は存在しました。にもかかわらず、れいわや中道の演説は批判のための批判と受け取られてしまった。さらに“高市批判はけしからん”という社会全体のムードがあったため､よりマイナスに働いたことが敗因と言えると思います」（伊藤氏）

デイリー新潮編集部