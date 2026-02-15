栃木県宇都宮市内の事務所で支持者と当選を喜び合ってから約６時間後の９日午前７時頃、ＪＲ宇都宮駅西口の交差点には、日本維新の会のイメージカラーである緑色のジャンパーに身を包み、白い息を吐きながら道行く人にあいさつする柏倉祐司の姿があった。

柏倉は１１年余りに及んだ「浪人」生活の間、医師の本業が多忙を極める中も、平日朝のつじ立ちを欠かさなかった。この日は約２時間の仮眠で臨んだが、「習慣だから、つらいというより、やらないと落ち着かない」と笑いながら語った。

柏倉の衆院選初挑戦は２０１２年。みんなの党から栃木２区に出馬し、比例復活当選を果たして衆院議員を１期務めた。その後は栃木１区に移り、民主党、希望の党、維新と渡り歩きながら４度挑戦したが、いずれも落選した。

今回選もそれほど期待が高まっていたわけではない。維新は連立与党となったが、本拠地の大阪以外では埋没感が否めなかった。突然の大阪府知事、大阪市長のダブル選も北関東では話題に上ることはない。

さらに与党間で選挙協力は行われず、自民党ベテランの船田元と競合。陣営は選挙戦序盤から「いつも通りの厳しい戦いだ」との認識でいたが、地道な活動を続けた。

ふたを開けると大健闘だった。４万１２３３票を獲得し、惜敗率約４８％。２位の中道改革連合候補とは約４０００票しかはなされなかった。比例北関東ブロックの党候補の中でダントツの惜敗率で、楽々復活当選を果たした。

この復活劇について柏倉は「自分の力ではなく運や構図が原因だ」と冷静な見方を示す。

柏倉は選挙戦を通じて、高市首相への支持を一貫してアピールし続けた。対抗する自民の船田は党内でも高市首相と距離がある「党内野党」の立場で知られる。柏倉の愚直な訴えは結果的に保守層に根強く存在する「反船田票」を集めることにつながった。

陣営幹部は「地道に浸透を図ってきたからこそ与党候補の選択肢となり得た」と満足げに語った。

◇

「前回参院選以上に投票に行けば、情勢はまだ大きくまくれる」。３日午後、参政党の神谷代表がＪＲ宇都宮駅西口のペデストリアンデッキに立つと、聴衆の視線が一斉に集まった。冷たい風が吹く中、「イチ、ニ、参政党」のコールが叫ばれ、高揚感に包まれた。

ただ、同所で昨年の参院選時に行われた街頭演説と比較すると、景色は少し違っていた。

当時はデッキを埋め尽くす人で地面が見えず、「熱波」とも言える空気感だったが、今回は熱心な支持者による「集会」のような落ち着いた雰囲気が漂った。

全国的にみると参政は前回選からは躍進したものの、参院選のような旋風を巻き起こすことはできなかった。

ただ、党勢は確実に伸びている。栃木県内全体では比例選で約７万票を獲得し、２４年衆院選時の約３倍に伸長した。県内５選挙区のうち４選挙区に候補を擁立し、準備期間がほとんどなかった候補者が多い中、各選挙区で２万票前後を積み上げた。「高市人気による保守層への自民回帰」が指摘される中、県内で一定の支持基盤が形成されつつあることを示した。県連会長で宇都宮市議の河田敦史は「確かな前進」と総括した。

◇

「厳しい結果になってしまった」。８日深夜、自民前議員・茂木敏充の得票数１１万票超という圧倒的な強さを前に、国民民主党の寺田和史は謝罪の言葉を繰り返した。

国民民主が県内選挙区で国政選の候補者を擁立するのは初めて。結果は１万９６２６票で、目標の２万３０００票には届かなかった。比例票をみても、２４年の前回選から２２８３票の上積みにとどまった。

寺田は選挙期間中、駅前でのつじ立ちや、商業施設前での街頭演説といった従来型の選挙を展開した。連合栃木が手取り足取りで支えた。

だが、国民民主はＳＮＳでのショート動画を駆使し存在感を高めてきた。さらに寺田は演出家の肩書を持ち、本業はネットの世界を主戦場としてきた。著名ユーチューバーの知己もいる。寺田は「地に足の着いた活動を柱としていた。（超短期決戦で）ＳＮＳ、メディア、有名人を使うことを封印していたというよりは、使う余裕がなかった」と振り返った。（敬称略）