花粉シーズン到来！早めの花粉対策は、症状のピークを遅らせて発症期間を短くできるといいます。 注目の花粉対策グッズ、パーツ別のケア用品から人生で一番高い？対策グッズまで、花粉症歴１０年の河西美帆アナウンサーが紹介します。

鼻のムズムズ…ブラシで花粉を直接かき出す！

注目の花粉症対策グッズ、まずは鼻をすっきりさせたい！

数多ある鼻ケアグッズの中でも「花粉を直接かき出す」ことに特化した商品が。河西美帆アナウンサーがやってきたのは、長野県飯田市。美しい南アルプスのふもとで作られているのが「スタンダードブラシ プレミアム」という鼻ブラシです。

鼻の穴の中についた花粉をかき出す、鼻専用のブラシです。ポイントは毛束。０．１ｍｍ以下のとってもこまか〜い毛がみっちり８万本！

（河西アナ）「キュッとフィットして入る。痛みなく届く、スッキリします」

柔らかな感触で刺激を抑えられるうえ、指や綿棒では届かない鼻の中の狭い「くぼみ」にたまった花粉もしっかりかき出せるといい、アレルギー反応を抑える効果が期待できると耳鼻科医からもお墨付き。もともと時計などの精密機械をつくっていた工場に生産を委託し、緻密な技術をフル活用してつくられています。

開発者の岩本知高さんは、この商品を作るため脱サラして起業。試行錯誤を重ねて「鼻に優しいブラシ」にたどり着きました。

（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｂｒｕｓｈ 岩本知高代表）「普通の歯ブラシを鼻に入れたり試験管ブラシを試してみたり、かなり鼻血は出しました」

発売から５年。病院や調剤薬局での取り扱いも増えていて、販売数は当初の１０倍まで伸びているそうです。

鼻の中の花粉を洗い流すミスト 鼻うがいよりも低刺激

「鼻うがい」にはちょっと抵抗があるけど、鼻の中はジャブジャブ洗い流したい…そんな声に応えた商品が「はなミスト」。

ノズルから１０〜２０マイクロメートルの細かなミストを噴射すると、鼻の中にこびりついた花粉を洗い流す仕組み。使うのは「ミネラルウォーター」や「煮沸した水道水」です。

（河西アナ）「（水が）行って帰ってくるのを、片方の鼻の中で終えてくれる。水の勢いでごっそり（花粉を）持って行ってくれる感覚」

細かなミストで洗うため鼻うがいよりも刺激が小さく、洗浄も片方の鼻の穴で完結するので、むせたりしみたりしにくいのがポイントです。

マッサージ器などを手掛ける「惣田製作所」が去年発売した商品で、持ち運びやすいサイズも受け、１シーズン（３か月）で約３０００台売り上げるヒット商品になっています。

目のかゆみの原因「まつ毛にたまった花粉」 洗い流せるシャンプー

そして、花粉の時期に辛いものといえばもうひとつ。かゆみやごろつきが気になる「目」。

目薬など眼そのものに使う商品が多い中、ちょっと違ったところに着目した新発想の商品が、目のまわりを洗う「アイシャンプー」です。

目のかゆみの原因のひとつが、まつ毛などにたまった花粉。これを洗い流すことが重要なのだといいます。

（河西アナ）「目のまわりがスースーするだけで目は痛くならない」

涙に近い成分のため目に入っても刺激が小さく、クレンジングや洗顔料では洗いにくいまぶたの縁までしっかり洗い流せます。

（メディプロデュース 担当者・奥山さん）「しっかりと目の際を洗ってあげることで、花粉はもちろん、ドライアイの対策にもなる」

目の周りについた花粉のほとんどを洗い落とせるだけでなく、まぶたの縁を清潔に保つことで涙の状態も安定するといいます。眼科などでも取り扱われていて、累計販売数は１００万本を突破しました。

そもそも家に花粉を持ち込まない！

顔まわりの対策だけじゃない！ハウスメーカーでも花粉症対策。

家に花粉が入る経路は大きく２つ。１つめは、玄関です。そこで、ハウスメーカーの一条工務店が開発したのが、家庭用エアシャワー「花粉ジェット」。玄関の外に設置し、体についた９７％以上の花粉を吹き飛ばせるという優れものです。

（一条工務店 寺嶋徹さん）「手で払うとなると、手で届かない場所やはたきもれがある。強力な風（の前）でくるくるっとまわるだけで花粉を簡単に飛ばせる」

新築をたてるときにオプションとしてつけることができ、価格は施工費込みで１１万円。問い合わせは増えているといいます。

２つめは、洗濯物です。一条工務店ではいつでも室内干しできるよう、取り外し可能な物干し設備に加え、湿度を一定に保てる強力な換気システムも標準装備されていて、部屋干しでも乾きやすく、ニオイの心配もありません。花粉にさらされる外干しともおさらば！

こうした花粉症対策を打ち出した商品が家が売れる決め手にもなり、需要の広がりを感じているといいます。

花粉対策グッズは年々進化。早い対策で快適な春を過ごしたいですね。