◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節 福島―いわき（2026年2月14日 ハワスタ）

J3福島に加入したFW三浦知良（58）は14日、アウェーのJ2いわきとの“福島ダービー”でベンチ外。秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」開幕節のアウェー・甲府戦（7日）に続く2試合連続の出場はならなかった。

5年ぶりにJリーグの舞台に戻って来たカズ。Jシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦はJ2横浜FC所属の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録更新（58歳11カ月12日）する先発起用について「長い間やっているけど、おしっこちびりそうになった。それくらいびっくりした」としながらも、前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してアウェーのスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えを口にしていたが、“福島初戦”でピッチに立つことはできなかった。

◇三浦 知良（みうら・かずよし）1967年（昭42）2月26日生まれ、静岡市出身の58歳。静岡学園高を中退してブラジルに渡り、86年に強豪サントスとプロ契約。90年に帰国し、V川崎（現東京V）ではJリーグ初の最優秀選手。ジェノア（イタリア）とクロアチア・ザグレブ（クロアチア）、京都、神戸、横浜FCでプレー。22年から昨季までJFL鈴鹿ポイントゲッターズ（現アトレチコ鈴鹿）に在籍し、23〜24年にはポルトガル2部オリベイレンセへ期限付き移籍。日本代表では国際Aマッチ89試合55得点。1メートル77、72キロ。

▽明治安田J2・J3百年構想リーグ 秋春制移行前の26年2〜6月に開催される特別大会。J2とJ3は計40クラブが東西各2組ずつに分かれて、ホーム＆アウェーで地域リーグラウンドを争う。福島は東地区B組でJ2大宮やJ2磐田などと同組。プレーオフ（PO）では各組の同順位同士によるノックアウト方式で順位決定戦を実施する。試合方式は90分間で決着がつかない場合、地域ラウンドは即PK戦に突入。POラウンドでは延長戦でも勝敗が決まらない場合にPK戦を行う。