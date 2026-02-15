お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。今時のオーディションに驚いた。

この日はギャルモデルのあおぽん（26）がゲスト出演。あおぽんは2021年に「第3回nuts専属モデルオーディション」でグランプリを獲得してデビューした。

オーディションはライブ配信形式だったという。元TOKIOの松岡昌宏に「順位はどうやって決めるの？」と聞かれると、「投げ銭で順位が決まるんです」と答えた。

松岡は「出たー！結局金か」と驚き。「太客いたら強いってことじゃん。大吉先生が“お前1位にしとるけん。いくら？200、300万突っ込めばいいんだろ”ってやったら1位じゃん」って口にすると、あおぽんは「そうです、そうです」とうなずいた。

あおぽんは「MAXいくらだった？」と聞かれると、「私のライブ配信だと一番高いギフトが20万から25万」と明かした。「私は母数が多かったので。投げてくれる数が多かったので。20万とかの一番高いやつを1人が10発いくんじゃなくて、10人が1人ずついくみたいなタイプだったんですよね」と分析。大吉は「そもそも25万もらったら駄目！ライブ配信で」とツッコミ。「怖いよ」と強調した。