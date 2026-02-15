アンタ山崎・柴田＆香取慎吾、1年5ヶ月ぶり集合→爆食旅 場所は石川・富山…「3時間でカレー3件!?」
お笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）と歌手・俳優の香取慎吾が、きょう15日放送のカンテレ・フジテレビ系『アンタッチャブルのわざわざ食べに行ってみた 〜香取慎吾と行く北陸カレー横断旅〜』（後4：05〜5：20）に出演する。
【場面カット多数】石川・富山でカレー食べまくり アンタッチャブル＆香取慎吾
山崎と香取は『おじゃMAP!!』メンバーで、2024年9月放送の『アンタッチャブルの早速行ってみた』の最終回スペシャルでは、柴田も加わり、新潟5大ラーメン制覇の旅で盛り上がった。今回、1年5ヶ月ぶりに3人が集合し、石川県と富山県で山崎が大好きだと話すカレーを食べまくる。
石川県は人口に対するカレー店の数が全国一で、富山県も上位。さっそく山崎から1日のカレースケジュールが読み上げられ、相方の柴田が「10時30分から13時30分の3時間でカレー3件!?」とツッコむなか、爆食旅がスタート。
1961年創業の「チャンピオンカレー」では、香取が「スプーンじゃないんだね」と驚く。「近江町コロッケ」ではそれぞれ気になった“コロッケ”と“近江町カレーコロッケ”を食べ、創業90年を迎える「おでん 高砂」では常連だけに提供していた裏メニューの高砂名物カレーおでんを堪能する。
富山県に移動し、氷見市の「製麺所なごみ」では、氷見名物の“氷見カレー鍋うどん”を注文。最後は、「かれ〜屋 伊東」でしか食べられない、ユニークなご当地カレー“やさたまカレー（野菜と卵の略で通称やさたま）”を食べる。
ロケを終え、アンタッチャブル・山崎は「念願の食べたかったカレーが食べられて、（柴田さん、香取さん）2人がおいしいって言ってくれてうれしかった」と言い、柴田は「いろんなカレーを今まで味わってきたのにも関わらず、全然知らないカレーだった。お腹いっぱい」と満足げ。そして、今回の旅で印象に残っているシーンについて、香取は「写真を撮りに行ってあげた柴田さん」とカレーとは関係のない場面を言い、柴田が「名シーンなわけないでしょ。カレー中心に考えてよ」と返すと、香取は「（食べる）順番がすばらしかった。休憩の入れ方も」と振り返った。
【場面カット多数】石川・富山でカレー食べまくり アンタッチャブル＆香取慎吾
山崎と香取は『おじゃMAP!!』メンバーで、2024年9月放送の『アンタッチャブルの早速行ってみた』の最終回スペシャルでは、柴田も加わり、新潟5大ラーメン制覇の旅で盛り上がった。今回、1年5ヶ月ぶりに3人が集合し、石川県と富山県で山崎が大好きだと話すカレーを食べまくる。
1961年創業の「チャンピオンカレー」では、香取が「スプーンじゃないんだね」と驚く。「近江町コロッケ」ではそれぞれ気になった“コロッケ”と“近江町カレーコロッケ”を食べ、創業90年を迎える「おでん 高砂」では常連だけに提供していた裏メニューの高砂名物カレーおでんを堪能する。
富山県に移動し、氷見市の「製麺所なごみ」では、氷見名物の“氷見カレー鍋うどん”を注文。最後は、「かれ〜屋 伊東」でしか食べられない、ユニークなご当地カレー“やさたまカレー（野菜と卵の略で通称やさたま）”を食べる。
ロケを終え、アンタッチャブル・山崎は「念願の食べたかったカレーが食べられて、（柴田さん、香取さん）2人がおいしいって言ってくれてうれしかった」と言い、柴田は「いろんなカレーを今まで味わってきたのにも関わらず、全然知らないカレーだった。お腹いっぱい」と満足げ。そして、今回の旅で印象に残っているシーンについて、香取は「写真を撮りに行ってあげた柴田さん」とカレーとは関係のない場面を言い、柴田が「名シーンなわけないでしょ。カレー中心に考えてよ」と返すと、香取は「（食べる）順番がすばらしかった。休憩の入れ方も」と振り返った。