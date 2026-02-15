日本ハムの有原航平投手（３３）が１５日、沖縄・名護で今キャンプ２度目のブルペン入り。捕手を座らせるのは初めてで、直球とツーシームを合計２５球投じた。体重移動などを確認するため前方からスマホで動画を撮影しながらの投球。「傾斜の確認と、まずは真っすぐをしっかり投げられるかどうか。最初は若干抜けているのとかありましたけど、後半は良かったと思うんで、こっからどんどんペースとか上げていけたらなと思います」と振り返った。

昨季は１４勝で最多勝を獲得するも、３月２８日のロッテとの開幕戦（みずほペイペイドーム）で７回７失点で敗戦投手となり、開幕から４試合勝ち星はつかなかった。「去年はもっと、この時期に投げていたというか、状態的にはすごい上がってたんですけど、自分の中でうまくいかない部分もあって、開幕にうまく入れなかった。自分の感覚もですけど、結果も良くなかったので、そこをしっかり考えて、去年よりは少しゆっくりめに」と、昨季の反省を踏まえ、スローペースで調整を続けている。

それでも開幕４戦目の３月３１日のロッテ戦（エスコン）での登板が内定している右腕は、「沖縄のうちに１回は投げれたらなと思ってます」と、実戦も見据えた。