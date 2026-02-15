芸術的なマンホール蓋を各地で見かけるようになった。

光ったり、立体的に見えたりと凝ったデザインが続々と登場し、街行く人を楽しませている。（長岩真子）

栃木県小山市のまちの駅「思季彩館」に先月上旬、陶器のように滑らかで透明感のある質感のマンホール蓋が設置された。描かれているのは、ブランド豚「おとん」や絹織物の結城紬（つむぎ）といった同市の特産品など１２点。凹凸をつけた枠に色鮮やかな樹脂塗料を流し込み、桜の花びらや農作物の実は色の濃淡で奥行きを出した。同市下水道施設課の上野紫音さんは「全国のマンホール愛好家たちに足を運んでもらい、市の魅力を発信できれば」と意気込む。

マンホール蓋のデザインは進化してきた。日本グラウンドマンホール工業会事務局長の大石直豪さんによると、かつては幾何学模様が多かったが、１９８０年代に国が下水道の普及や事業のイメージアップを図ると、美しい自然を想起させる花鳥風月の柄が登場。９０年代には祭りやスポーツなど地域色の強いものが広がり、２０００年代には当時ブームだったゆるキャラも描かれた。

令和になり、現地を訪れてこそ味わえるデザインの魅力がさらに高まっている。

東京都北区のＪＲ赤羽駅北改札口から徒歩１分のガード下では、頬を押さえた男性のイラストとともに「踏むと幸せになれる」との吹き出しが添えられたシュールなマンホール蓋が存在感を放つ。赤羽での暮らしを描いた漫画の著者、清野とおるさんがデザインし、２０年に設置された。

広島県尾道市にある生口島（いくちじま）の「しおまち商店街」には２２年、マンホール蓋の中の世界をのぞいているかのようなトリックアートが登場。四角い蓋をドアに見立て、扉を開いた先には商店街の街並みが見えるように描かれている。

防犯にも一役

夜間の防犯に役立つものも。埼玉県所沢市のＪＲ東所沢駅から徒歩５、６分の大通りには、絵本作家・柴田ケイコさんの人気作「パンどろぼう」のキャラクターがプリントされたマンホール蓋が設置された。ソーラーパネルで発電した電力を使い、午後５時を過ぎると蓋の中の発光ダイオード（ＬＥＤ）がほんのりと光り始め、深夜２時頃に消灯する。

趣向を凝らしたデザインが増えたことで、マンホールをこよなく愛する「マンホーラー」の活動が注目されるようになり、聖地も誕生した。東京都渋谷区のハンズ渋谷店は２４年、Ｔシャツやポスター、キーホルダーなど関連グッズ５００種類以上をそろえる売り場「ＨＡＮＤＳマンホールベース渋谷」を設置した。

売り場の監修を担当したご当地マンホールプロデューサーの山田秀人さんは「足で踏まれるものなのに、一つ一つ芸術的に作り込まれているのは日本ならでは。気軽に楽しむライト層や観光客にもぜひ現地に足を運んでもらい、魅力が広まれば」と期待する。