自民党の田村憲久政調会長代行（61）が15日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。自民党が衆院選公約に掲げた2年限定の食料品の消費税減税のついて言及した。

フジテレビ解説委員長の松山俊行氏が「われわれの取材では、高市総理、実際に財務省の幹部に対して検討の加速を指示していると聞いていますけれども、消費税減税、前のめりの姿勢があるわけですけれども本当に実現できるのかどうか、党内に慎重意見もある中、これ田村さん、どうですか？」と質問。

これに田村氏は「総理総裁がおっしゃったことなので、われわれとしてはそれを実現に向かって動かなきゃいけないということです。国民会議というところに諮る、そこで検討するということが前提になってますので、そこをすっ飛ばすわけにはいきませんから、国民会議で6月中に結論を得るということのために全力を尽くしていかないといけないと思います」と述べた。

そのうえで、「もちろん各党、消費税に関してはほぼほぼ賛成なところが多いんです、消費税を引き下げることに関しては。ただ一方で何を引き下げるかとか、パーセンテージがどうだとか、財源をどうするかだとか、期間をどうするかとかちょっと違う」と指摘。「そういうところをすり合わせしないとなかなか進まないので、早く国民会議の開催をさせていただいて、そういう議論を検討すべきだと思っています」と話した。