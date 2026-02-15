山田真歩、朝ドラ『ブラッサム』出演 ヒロイン導く叔母役に
俳優の山田真歩が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、山田はヒロイン・葉野珠の叔母、木村照子を演じる。連続テレビ小説への出演は『花子とアン』『半分、青い。』に続く参加となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で自由を求め、作家としての道を切り開いていく姿を描く。
山田が演じる照子は、珠にとって亡き実母の妹。姪である珠の前に現れ、何かと世話を焼きはじめる存在だ。物語の転機となる場面で関わる重要な役どころとなる。
出演にあたり山田は「私は晩年の宇野千代さんの笑顔のお写真や『幸福論』のイメージしか知りませんでした」と明かす。一方で「彼女の生い立ちを知れば知るほど、人生をまるごと肯定していこうとする凄まじい姿勢に圧倒されます」と語った。
さらに「自分の信じた道を突き進む行動力や、どんなに派手に転んで傷だらけになってもスクッと立ち上がり、のちに失敗さえも呵呵大笑できる。そんな宇野千代さんをモデルとした葉野珠の生き方や姿に、いま多くの方が勇気づけられるのではないでしょうか。私もその一人です」と思いを寄せた。
珠は女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家として歩み始める。数々の困難にのみ込まれながらも、自由を求め続ける人生が描かれる。
