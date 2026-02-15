「簡単な決断だった」3年前の“悪夢”もWBC出場に迷い無し　プエルトリコ守護神が語った“即断”の理由【WBC】

ディアスがWBC参戦を決断した理由を語った(C)Getty Images

3年前の“悪夢”に臆することなく、再び大舞台の戦いに臨む。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プエルトリコ代表のエドウィン・ディアスが、大会出場への意欲を語った。新たにドジャースの一員となった右腕は、すでにスタートしているバッテリー組のキャンプ地で取材に応じ、「（WBC代表入りは）迷いはなかった」などと語ったという。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

ディアスは、2023年大会にも出場。1次リーグでのドミニカ共和国戦にクローザーとして登板し最後のアウトを奪って勝利を決めた直後、マウンド上で右膝を負傷した。膝蓋腱断裂の重傷でそのシーズンを棒に振り、当時の所属球団だったメッツの成績にも大きな影響を及ぼすこととなった。

今なお、3月開催のWBC大会における故障のリスクから出場を辞退する選手も少なくない中で、過去の「最悪の例」とも言われるディアスは、今回の代表メンバー入りを即断。その理由は、米メディア『ESPN』の中でも紹介されている。

今回、3大会ぶりにプエルトリコが開催地の1つとなっており、同代表は1次リーグを自国で戦う。ディアスは、「プエルトリコでプレーするチャンスがある。それは簡単な決断だった。自分の故郷の人たちの前でプレーするのは初めてだからね。WBCがプエルトリコで開催されると分かった時点で、答えは“イエス”だった」と打ち明けている。