¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥·¡¼¥ó¤ÇÄ¹Ç¯³èÆ°¤¹¤ë£Ë£Å£Î£Ú£É¡Ê¸µ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢£Ô£È£Å¡¡£Ä£Å£Á£Ä¡¡£Ð¡ù£Ð¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¤À®Ç¯¾¯½÷¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄËÎõ¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö¸áÁ°Îí»þ¡£¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÖÔê¡Ê¤¹¤¤¡Ë¡×¤³¤ÈÌµ¿¦¤ÎÃæÌîÈ»ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¡¢Åö»þ£±£´ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö´é½Ð¤·¤ÇËèÆü¥¨¥Ã¥Á¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢¾¯½÷¤¬Íç¤Î²èÁü¤ò£³¡Á£µËçÁ÷¤Ã¤¿¾å¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë¹¾Åì¶èÆâ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£²Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¸þÅç½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÃæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤êÍÌ¾¡×¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ò´¹¾ò·ï¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢£Ë£Å£Î£Ú£É¤Ï¡Ö£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¢£Ä£É£Ò¡¡£Å£Î¡¡£Ç£Ò£Å£Ù¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¤«¤é¡¢¡ØÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤êÍÌ¾¡Ù¤Ã¤Æ¡¢·¯¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤é¤Ê¤¤¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬É¬Í×¡£¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡ª¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤ä¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç°ã¤¦¡£º£²ó¤Î¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀÚËÍ¤Ï¤·¤é¤Ê¤¤¡£ºá¤ò¤Ä¤°¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¾¯¤·¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡£¥Ð¥ó¥É¤â½¡¶µ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Ì´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤³¤ó¤Ê¥À¥µ¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿Á÷¤é¤¹¤È¤«µ¤»ý¤Á°¤¤¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤³¤È¤ä¤ì¤è¡×¤È»Â¤Ã¤¿¡£
¤ÈÀÎ¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ë»žÈá¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£