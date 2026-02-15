BTSが主人公だった！世界各地をジャックした「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」に熱視線

韓国・ソウルとアメリカ・ニューヨーク、イギリス・ロンドンの中心部に、謎の質問が浮かび上がった。

ソウル・聖水（ソンス）駅付近の建物の外壁は、「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」という質問で埋め尽くされ、多くの人々の視線を釘付けにした。

ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアにある大型電光掲示板や、イースト・ヴィレッジ、ソーホー、ブルックリンの街のいたるところにも、同じ質問が書かれた大型ポスターが掲示された。

ロンドン最大規模の駅であるウォータールー駅とロンドン・ブリッジ駅では、大型LEDを通じて、この質問が映し出された。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

世界の主要都市をジャックしたこの大規模なキャンペーンは、これまで誰によるものか、公開されていなかったため、人々の好奇心をかき立ててきた。SNSでは、さまざまな推測が続き、質問の意味を巡って、いろいろな解釈が飛び交った。

ベールに包まれていたキャンペーンの主人公は、ボーイズグループBTSであることが判明した。

2月14日、ソウル・COEXには、バレンタインデーに合わせてバラの花で埋め尽くされたアートウォールが設置された。愛を象徴する赤いバラは、各都市に掲げられた質問を想起させた。

人々が壁に挿された花をすべて持ち帰ると、バラの後ろに隠されていた「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」という質問とBTSのロゴが姿を現した。これまで世界を染め上げてきたこの質問は、BTSの新アルバムに関連したイベントだったのだ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

今回のプロモーションは、5thフルアルバム『ARIRANG』のメッセージを伝えるために企画されたグローバルキャンペーンだ。新アルバムはグループのアイデンティティや、深い愛といった普遍的な感情を扱う。

BTSは深い愛の感情から着想を得た「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」という質問を世界に投げかけた。各々が大切にしている「ラブソング」を思い浮かべることで、アルバムの情緒を自然と体感できるようにした。

所属事務所BIGHIT MUSICは、「『ラブソング』は単なる愛の歌を超え、多くの人々が自身の思い出を振り返り、慰められ、力を得る歌だ。『WHAT IS YOUR LOVE SONG？』という質問が、各自の心のなかにある歌を思い出すきっかけになることを願った」とキャンペーンの意味を説明した。

今回のキャンペーンは、来る2月22日まで新しい方式で展開される。ソウル、ニューヨーク、ロンドンの各所に貼られたポスターのQRコードをスキャンすると、キャンペーンサイトに自身の「ラブソング」を残すことができる。

なお、BTSは3月20日13時に『ARIRANG』をリリース予定だ。