１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、フリーダンス（ＦＤ）の演技に臨むフランスのロランス・フルニエボードリ（下）、ギヨーム・シゼロン組。総合成績で金メダルを獲得した。 （ミラノ＝新華社記者／李明）

【新華社ミラノ2月15日】冬季五輪のフィギュアスケート種目は、他の競技にはない魅力が多く、衣装もその一つと言える。

多くの競技種目のウェアは見た目も機能性も似通っているが、フィギュアスケートの衣装は丹念にデザインされているだけでなく、曲のスタイルや特徴を表現する役割も果たし、選手のプログラムと一体になっている。そのため、熱心なファンの中には選手の衣装をコスチュームと呼び、その特殊性を強調する人もいる。

国際スケート連盟（ISU）の規定によると、フィギュアスケート選手のコスチュームは競技の成績に影響する。男子選手は長ズボンの着用が義務付けられ、タイツは使用できない。アイスダンスの女子選手は、以前はスカートやドレスの着用が義務付けられていたが、今は撤廃され、ズボンの着用も可能になった。衣装が規定を満たさない場合は減点される。衣装の装飾は取り外しできるものであってはならず、衣装の一部や装飾が氷上に落下した場合も減点の対象となる。

１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、フリーダンス（ＦＤ）の演技で観客にあいさつするフランスのロランス・フルニエボードリ（左）、ギヨーム・シゼロン組。総合成績で金メダルを獲得した。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

フィギュアスケートのアイスダンスとペアは、いずれも男女一組での演技のため区別しにくいが、女子選手のコスチュームで比較的容易に見分けることができる。ペアはジャンプが重要な技術の一つになることから、女子選手はジャンプしやすいようにスカートの裾が比較的短い。一方、アイスダンスはジャンプの動作がないため、スカート丈は長めにできる。

もちろん、この見分け方が完全に正しいとは限らない。最も確実なのは、競技日程でペアかアイスダンスかを確認するだ。（記者/王春燕）

９日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨むフィンランドのユリア・トゥルッキラ（左）、マティアス・ベルスルイス組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、フリーダンス（ＦＤ）の演技に臨むカナダのパイパー・ギレス（左）、ポール・ポワリエ組。総合成績で銅メダルを獲得した。 （ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨む中国の王詩玥（おう・しげつ、左）、柳鑫宇（りゅう・きんう）組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１０日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート男子で、ショートプログラム（ＳＰ）の演技に臨む中国の金博洋（きん・はくよう）。（ミラノ＝新華社記者／程敏）

９日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨むスペインのソフィア・バル（左）、アサフ・カジモフ組。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

９日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨むグルジアのダイアナ・デービス（左）、グレブ・スモルキン組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、フリーダンス（ＦＤ）の演技に臨む米国のマディソン・チョック（左）、エバン・ベーツ組。総合成績で銀メダルを獲得した。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）