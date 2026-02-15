衆院選の長野県内選挙区に初めて候補者を擁立した第３極の３党は明暗が分かれた。

衆院選の熱気が冷めやらぬ９日朝、軽井沢町の交差点では、長野３区で落選した参政党の仁科裕貴が道行く車に手を振っていた。仁科は「数週間前までは自分が出馬するなんて全く想像もしていなかったが、有権者に選択肢を示せた」と晴れやかな表情で振り返った。

衆院選に向け、１月１３日、党代表の神谷宗幣が政策が近い候補がいない区に擁立するという趣旨の新たな方針を示した。発言を受け、県連が擁立を目指したのは３区だった。自民党の井出庸生は選択的夫婦別姓制度に賛成しており、参政の政策と異なっていたためだ。県連が白羽の矢を立てたのが、２８歳の仁科だった。昨春に党員になったばかりで政治経験はなかった。

選挙戦で仁科は「家族制度を壊してしまう」と、同制度に反対する姿勢を強調。公示直前の出馬表明となったが、仁科は２万６０００票余り（得票率１１・４％）を獲得した。

読売新聞とＮＨＫ、日本テレビ系列各局が共同で行った投開票日当日の出口調査によると、投票先に仁科を選んだ人は、２９歳以下の２割弱、３０歳代の２割にのぼり、どちらの世代も中道改革連合の神津健を上回った。

仁科だけでなく、昨夏の参院選に出馬し、１８万票余りを得た竹下博善を長野２区に擁立した参政は、比例選で躍進した。

北陸信越ブロックの県内比例票は２０２４年の前回選では２万５９０７票だったが、今回選では３倍以上となる８万６４２票を獲得。仁科を擁立した３区では唯一２万票を超え、竹下が出馬した２区も３区に次いで得票が多かった。結果として、同ブロックで参政としては初となる当選者を出すことに成功した。県連の北原涼平会長は、「高市旋風で保守層の一定の票が自民に戻ってしまったと感じたが、比例票の掘り起こしに貢献できた」と評価する。

国民民主党も一定の存在感を示した。今回選では長野４区に、元民進党職員で１２年の衆院選で旧民主党から出馬した経験もある花岡明久を擁立した。

４区は立憲民主党、共産党、社民党による野党共闘の選挙区調整の一環で、これまで共産が候補者を擁立してきた。ただ、地元からは旧民主系の候補者擁立を望む声が根強くあった。

事実、前回選の同区の無効票数は７７４２票で県内最多だったが、今回選では４５６７票と大幅に減った。花岡が「非自民、非共産」支持層の受け皿になった可能性がある。

支持母体の連合長野が、足場のない花岡陣営を強力にバックアップした。選挙期間中、連合職員１人を選挙事務所の専従スタッフとして送り出したほか、連合長野会長の根橋美津人が花岡の個人演説会に駆けつけた。県連代表の竹詰仁は「アウェー感はなく、手応えを感じた選挙だった」と振り返る。

結果は落選となったものの、花岡は選挙区で３万４０００票余り（同２５・５％）を獲得。同ブロックの県内比例票は、前回選の８万９７６８票から９万６７３６票と増えた。選挙区別では唯一、４区が得票率で１０％を超えており、花岡自身も「思った以上だった」と振り返る。

一方、れいわ新選組は３区に元社会福祉法人職員の山口孝司を擁立したが、存在感を示しきれず、票は伸び悩んだ。前回選では同ブロックの比例票は県内で６万８５３９票だったが、今回選は３万６４９６票と半減に近かった。山口は「左派から一定の支持はあったが、党としてはれいわに焦点が当たらなかった」と語った。（敬称略）