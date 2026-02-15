親子関係が、お金の問題一つで音を立てて崩れることがあります。特に、親が資産を持っている、あるいは「裕福そうにみえる」場合、成人した子どもからの経済的な依存は、外からはみえない深刻な家庭内トラブルに発展しがちです。本記事では、FPの川淵ゆかり氏のもとへ寄せられた相談事例をもとに、孫への経済援助を巡る、自分の老後を守るための境界線の引き方を考えます。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

意外と多い親子の絶縁…外からみえない苦境

コーネル大学ワイル医科大学院のカール・ピルマー教授の著書『Fault Lines：Fractured Families and How to Mend Them』によると、アメリカではなんと10%もの母親が成人した子と疎遠になっていると報告されています。これは、親から子への絶縁、またはそれに近い状態が意外にも多く存在することを示唆しています。この事実は、日本に住む私たちにとっても他人事ではありません。

家庭内の問題は外部からはみえにくいものです。一見「理想的な家族」にみえても、内情は地獄のような親子関係であることも少なくないかもしれませんね。

夫亡きあと、慎ましくも穏やかな暮らしを守る65歳女性

Aさんは地方在住の65歳の女性です。会社員だった夫を10年前に亡くし、これまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされていましたが、65歳になるとこの加算が終了します。その代わり、自分自身の老齢基礎年金の受給が始まるため、手取りはわずかに増え、月にすると合計で10万円を少し超える程度の計算です。Aさんの65歳前後での年金受給は次のとおりになります。

65歳前：遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算

65歳後：遺族厚生年金＋老齢基礎年金（＋老齢厚生年金があれば併給調整）

ずっと専業主婦だったAさんでしたが、生きがいや将来への備えを考えて、高校時代の友達が経営する小さな飲食店でアルバイト勤めを始めました。ときどき夫との生活を懐かしみながら静かに暮らす日々。Aさん自身、この穏やかな生活を気に入っています。

亡くなった夫は出世欲もなく、ただ真面目なサラリーマンでしたが、もともと地主の家で育ちました。そのため、暮らしに不自由することはありませんでしたし、住まいも立派で、周りからは裕福な家庭だと思われていました。しかし実情は、土地はあっても手元の預貯金は人並みといったところです。

東京に出た「おねだり息子」への違和感

Aさんには40歳になる息子が一人います。地元の高校を卒業すると、本人の希望で東京の私立大学に進学。そのまま都内で就職して家庭を持ち、いまでは9歳になる娘もいます。現在の月収は50万円程度です。

これまでは2年に1度程度、孫娘を連れて帰省していたものの、孫が大きくなるにつれてその頻度も減りました。最近では、息子とはたまにLINEでお互いの近況を報告し合う程度の距離感になっていました。

実はAさん、一人息子でありながら、亡き夫とは性格の違うこの息子のことを、心の底から好きになることはできずにいました。子どものころからわがままで、おねだりばかりの息子。大人になってからも、父親から相続した土地をすぐに売却して自宅マンションの頭金にしたり、たまに帰省すればAさんが所有している分の土地に対しても「アパートを建てて生活費の足しにしたらどう？」などと口を出してきたりするのです。

一人暮らしのAさんは「自分が寝たきりになってもこの息子にだけは頼れない」と、万が一のときに備えて質素な生活を送り、現金や引き継いだ土地を守ってきました。そんなある日、息子がフラッと一人で帰省して、これまでにない規模の“おねだり”をしてきたのです。

40歳息子のありえない提案

「実はさぁ、娘が『私立中学を受験したい』って言い出してさぁ」

久しぶりに顔をみせたかと思えば、息子はいきなり切り出しました。

「『友達が受験するから自分も受けたい』っていうんだよ。嫁も『大学受験に有利になるから』ってノリノリなんだ。だけどさ、塾代だけでもけっこうな金額になるし、住宅ローンも金利が上がってるでしょ。俺も40過ぎちゃったし、給料ももうあんまり上がらないと思うんだよね。娘が中学に入るころにはどうなってるかわかんないし、困ってるんだよ」

困っているのは、息子のいっていることがさっぱりわからないAさんのほうです。地方から出たことのない高齢のAさんは、なぜ女の子に中学校から私立に行かせないといけないのかがわかりません。聞けば、中学受験はかなり合格するのが難しく、いまのうちから塾に通って猛勉強しないと駄目だからお金がかかるそうです。たしかに「孫娘は勉強ができる」と聞いてはいましたが、Aさんからみると、「この息子の子どもがそんな難しい試験に受かるのか？」と疑問しかありません。

「落ちちゃったらその塾代は無駄になるんだよね」「あんたの収入に見合った学校に行かせればいいじゃないか」といってはみましたが、嫁になにかいわれてやってきたのか、引く様子はありません。

親子でも、さすがに許せなかったひと言

「そんな大きなお金はすぐには用意できないよ」と冷たくあしらうと、息子はあっけらかんと言い放ちました。

「母さんの持っている土地とか現金とか、生前贈与してもらえないかなぁ。どうせいずれかは僕のものになるし、いまもらっておいたほうがお金が活かせると思うんだよね」

Aさんは腸が煮えくり返りました。

「私も孫娘はかわいいよ。だからピアニストになるわけでもないのにピアノも買ってあげたし、小学校に上がるときはランドセルだって買ってあげたじゃないか。なのにあんたはお父さんが入院してもほとんど見舞いにも来なかったし、これまで1円だって家にお金を入れたこともないじゃないか！」

母親のみたことのない剣幕に、息子は這う這うの体で逃げ出しましたが、息子が帰ったあともAさんの怒りは収まりません。追い打ちのLINEを送りました。

「私はあなたたちの世話にはならないし、なったこともない。私の目の黒いうちは大事な土地は手を付けさせないからね！ もう40なんだから自分の家庭は自分で守りなさい。おねだり息子はもういらないよ」

それ以降、Aさんは息子からのメッセージをみることはありません。

老後資金は後半こそが要

Aさんは息子に毅然とした態度を取りましたが、60代・70代はまだ元気でお金にも多少の余裕がある時期のため、ついつい孫などにお金を使ってしまいがちです。ですが、老後は後半が本番です。高齢者が一度健康を害すると、医療費や介護費がどれだけ掛かってくるか、先がみえないのが怖いところなのです。

親子は親子ですから縁は簡単に切れるものではないでしょう。しかし、親子だからといってどちらか一方の負担によって家計を成り立たせるものではありません。いまの時代、家計についてはそれぞれの管理の中でやっていく必要があります。

なお、Aさんにその後の「お孫さんの受験勉強」について伺ってみました。

「知らないわよ。だけどピアノだって途中で投げ出したんだから、受験ももう諦めたころじゃないかしら」と笑って答えてくれました。

