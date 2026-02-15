【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は？ 心に浮かぶ映像がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、表現に関わる言葉から心の機微に触れる言葉まで、バリエーション豊かにセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間の快感を楽しみましょう。
だ□□い
□□ーじ
お□□
か□□い
ヒント：小説や曲に名付けるものを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いめ」を入れると、次のようになります。
だいめい（題名）
いめーじ（イメージ）
おいめ（負い目）
かいめい（解明）
作品を象徴する「題名」や心に描く「イメージ」の中に、申し訳なさを感じる「負い目」や、真実を突き止める「解明」が隠れていました。パッとひらめいた人は、言葉の形を多角的に捉えられる柔軟な脳をお持ちですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
