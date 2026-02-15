「DEAN ＆ DELUCA」のルーツを刺しゅうした“オーガンジーバッグ”発売！ BrigitteTanakaとのコラボで
「DEAN ＆ DELUCA」は、2月17日（火）11時00分から、「Brigitte Tanaka」とコラボしたオーガンジーバッグを、オンラインストアで数量限定発売する。
【写真】“地中海食材”をデザインしたバッグも！ 限定バッグ2種の詳細
■中に入れるものによって表情が変わる
今回登場するのは、パリ1区にブティックを構え、オーガンジーに繊細な刺しゅうを施した遊び心あふれるバッグを提案する「Brigitte Tanaka」のシグネチャーであるオーガンジーバッグに、「DEAN ＆ DELUCA」のルーツを表現した特別仕様のバッグ。
ラインナップには、1977年に「DEAN ＆ DELUCA」の1号店として誕生した“ニューヨーク ソーホーの店舗”と、ブランドのルーツとも言える“地中海食材”をテーマとした2つの柄がそろう。
いずれも、適度なハリ感のある生地に精巧な刺しゅうをあしらった上質さが際立つ仕上がり。中に入れるものによって表情が変わるのも、このバッグならではの魅力だ。
また、“使い捨てのビニールバッグではなく、繰り返し使えるバッグを使ってほしい”というデザイナーの想いが込められた本アイテムは、折りたたんで内側の小さいポケットにコンパクトに収納可能。小さなバッグにも入れやすく、日常使いしやすいのも嬉しいポイントだ。
