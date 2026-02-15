お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が１４日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。イメージとは真逆の意外すぎる寝る前のルーティンを告白した。

番組冒頭で、宇賀神メグアナウンサーが「ありがとうは求めるものではなく、与え合うものだと思っている加藤浩次の人生最高レストラン」と紹介すると、加藤は「言った覚えはないね！」と思わず苦笑い。

島崎和歌子が「ありがとうという言葉に対して思い入れがあるんですか？」と意外そうな顔をすると、加藤は「そうなんですよ。俺、生き方を変えて…。寝る前に、その日会った人たちを朝からずーと思い浮かべて１人ずつに『ありがとう』って言って、寝るんですよ」と就寝前に行っている行動を明かした。

「だからきょうは『ＹＯＵさん、ありがとう』『和歌子さん、ありがとう』『水野さん、ありがとう』『宇賀神ちゃん、ありがとう』で『スタッフの皆さん、ありがとう』っつって寝るようにしているですよ」とこの日の共演者の名前を挙げつつ説明した。

ＹＯＵが「何なんですか？お部屋の気が悪いとか？」と怪訝な表情でツッコみ、スタジオの笑いを誘っていた。