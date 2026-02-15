THE RAMPAGE藤原樹「ほぼ修学旅行だった」メンバー6人でユニバ満喫「男子校かな？」「青春感満載」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】THE RAMPAGEの藤原樹が2月14日、自身のInstagramを更新。メンバーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに訪れたことを明かした。
【写真】「男子校かな？」LDHメンバー6人でユニバ降臨
2月14日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてアーティストが特別ライブを行う「ユニ春！ライブ 2026」に出演したTHE RAMPAGE。これを受け、藤原は「メンバーと行くユニバ最高だね」と添えて、THE RAMPAGEの陣、吉野北人、浦川翔平、神谷健太、武知海青とのオフショットを公開。６人で仲睦まじい様子を披露しており「ほぼ修学旅行だった！」と綴っている。藤原は2025年9月に吉野と2人で同パークを楽しむ様子を伝えていた。
この投稿には「本当に修学旅行みたい」「わちゃわちゃ感最高」「男子校かな？」「青春感満載」「めっちゃ楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤原樹・陣・吉野北人・浦川翔平・神谷健太・武知海青でユニバ満喫
◆藤原樹の投稿に反響
